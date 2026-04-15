Basilio García Sevilla, 15 ABR 2026 - 13:42h.

"El aficionado está contento, si no, no habría más de 60.000 personas en el estadio"

Pellegrini lo confirma: Isco está de vuelta

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El Real Betis Balompié está ante el partido más importante de la temporada, el que le mide al Sporting de Braga en los cuartos de final de la UEFA Europa League, y lo afronta con la ilusión de que haya más días señalados como el de este jueves hasta el final de la temporada. Todo pasará por seguir avanzando rondas continentales y porque el equipo de Manuel Pellegrini mejore la imagen que está mostrando en LALIGA EA SPORTS.

El entrenador chileno ha comparecido este martes en la rueda de prensa previa al choque, un partido que el equipo “afronta con mucha ilusión”. “Con un ambiente que va a demostrar que es un partido especial, que el Betis pueda llegar a una semifinal de Europa League, como ya hicimos en cuartos, en casa. Ojalá mañana podamos hacerlo y pasar a semifinales”.

De hecho, Pellegrini entiende que el bético no puede estar descontento con lo que está haciendo el equipo, y para muestra la asistencia que se espera que registre el Estadio de La Cartuja. “El aficionado está contento, si no, no habría más de 60.000 personas en el estadio. No creo que haya béticos descontentos peleando la semifinal en la UEFA Europa League, menos cuando en la otra competencia estamos en quinto lugar. Queremos ganar todo, no siempre es posible, sobre todo cuando se juega jueves y domingo. Estamos centrados en pasar a la ronda siguiente de la Europa League. No creo que haya ningún bético con pesimismo ni desilusión con lo que está haciendo el equipo”, zanjaba el preparador verdiblanco.

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Altimira y el interés del Sporting de Portugal. “Son todo especulaciones y rumores que salen en la prensa. No creo que corresponda analizarlo. Demuestra su capacidad en el campo. No es el tema al que estemos dándole vueltas en la cabeza, ni con Altimira ni con ningún jugador. Estamos centrados en mañana y en el domingo”.

El Braga que espera y el favoritismo. “Espero un Sporting de Braga con las características de su juego, tiene mucha posesión, le gusta preparar bien la jugada para llegar a campo contrario. Tenemos que tener intensidad para disputar la posesión y hacerles daño en defensa. Un equipo muy dotado y con características claras, defendiendo de una manera. Ante el equipo que nos hubiera tocado, tenemos que hacer un gran partido. Favorito a estas alturas no hay, nosotros tenemos más responsabilidad porque logramos un empate de visita en un partido de ida y vuelta. Conseguimos el objetivo de no perder, ahora tenemos que intentar asegurarlo en casa”.

Exceso de euforia. “Es lógico cuando se tiene la posibilidad de definir en casa el pase a una semifinal de la Europa League. Tenemos una hinchada tan masiva que podemos meter 65.000 personas en el estadio. Ese exceso de motivación los jugadores tienen que saber manejarlo, sobre todo en acciones que deciden partidos. Eso lo manejamos internamente, pero toda la euforia e ilusión tenemos la responsabilidad de hacérsela realidad”

Antony. “Está bien, viene jugando desde hace tiempo con esa pubalgia, pero lo va superando cada vez mejor. Todo el mundo puede hacer un partido mejor o peor, el de él no fue de los mejores, la motivación de pasar a las semifinales es enorme y vamos a ver un gran Antony”.

Isco para arreglar la mala racha. "No tiene que ver, lo que se está diciendo no es cierto, no es mi peor racha en el Betis. Hemos tenido rachas malas en todas las temporadas, parecidas a esta. Hace siete partidos que no ganamos, hemos perdido uno de los últimos seis, seguimos quintos y en Europa. Tenemos que sumar de a tres en LALIGA y lo haremos lo mejor posible. No es un tema importante ante la capacidad mañana de pasar a una semifinal de la Europa League".

Estrategia para enfrentar al Braga. “El primer partido es distinto al segundo, no sabe uno si conviene el empate o intenta por empatar no recibir el segundo o el tercer gol. Hicimos un partido con mucha inteligencia, tratar de traer un buen resultado, tenemos que intentarlo en casa ante un equipo que si está en cuartos es porque tiene buenos jugadores y juega muy bien”,

El lanzador de penaltis. “Para los penales designamos siempre a dos, un primer o un segundo. Lo designamos en cada uno de los partidos. Los goleadores tienen instinto de conocer más la portería, no es un tema de mucha importancia”.

Plus de la afición. “Podríamos venir de seis partidos ganados y necesitaríamos igual el apoyo de la afición, porque ha sido la base. No es un problema de resultados. El apoyo se necesita siempre, sobre todo en los momentos negativos, en las seis ligas que hemos estado aquí solo dos veces hemos estado quintos. Se puede tomar por la parte negativa o positiva. El equipo no está ni ganando ni perdiendo, hemos perdido solo uno de seis. Mañana tenemos que ganar en casa, clasificar y ver como rematamos la temporada”