eldesmarque.com 14 ABR 2026 - 22:52h.

Habrá recibimiento y Abraham Cupeiro tocará el Kárnyx antes del arranque del partido

Claudio Giráldez: "Creo en la remontada al Friburgo; el que no crea que no venga a Balaídos"

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VigoEl Celta de Vigo anunció que ya no quedan entradas a la venta para el partido de este jueves contra el Friburgo, por lo que Balaídos podría vivir la mejor entrada de la temporada en el duelo europeo. Los de Claudio Giráldez sueñan con darle la vuelta al 3-0 con el que arrancarán la vuelta de los cuartos de final de la Europa League.

"Hay que creer en estos jugadores porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo en la remontada; el que no crea que no venga a Balaídos", afirmó el técnico, Claudio Giráldez, tras la dura derrota de su equipo ante el Real Oviedo.

La respuesta del celtismo no ha tardado en llegar. Balaídos presentará un lleno en el decisivo encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, el cual los alemanes encaran con una clara renta de tres goles. Para "despertar el espíritu guerrero" de su equipo, el Celta informó este martes de que Abraham Cupeiro hará resonar su carnix sobre el césped de Balaídos en los prolegómenos del encuentro.

"El sonido ancestral de este instrumento, utilizado en la batalla por nuestros antepasados celtas, será el impulso que acompañe a los jugadores en su lucha por la remontada. Una llamada a creer, a animar y a empujar juntos. Porque en noches así, todo es posible. Porque este equipo no se rinde", destaca el club en su comunicado.

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Por ello, la entidad presidida por Marian Mouriño recomienda a todos los aficionados entrar con antelación al estadio "para no perderse este momento tan especial que marcará el inicio de una jornada que seguro será inolvidable".