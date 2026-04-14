eldesmarque.com 14 ABR 2026 - 22:27h.

El sueco exprime las últimas horas para poder jugar el jueves en Balaídos

La muralla celeste se desmorona con la lesión de Carl Starfelt

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VigoEl internacional sueco Carl Starfelt sigue sin ejercitarse con sus compañeros a dos días del decisivo duelo europeo contra el Friburgo, por lo que el defensa, uno de los pilares de Claudio Giráldez, tiene muy difícil reaparecer ante el conjunto alemán. Todas las partes fuerzan, con los servicios médicos del Celta de Vigo al frente, para que haya una pequeño milagro pero las opciones de recuperación del central son muy escasas.

La lesión del defensa nórdico, que regresó con una lumbalgia de jugar con su selección la repesca para el Mundial, ha destrozado el sistema defensivo del Celta. Los números no engañan. Sin Starfelt, el equipo celeste ha encajado 12 goles en los últimos cuatro partidos oficiales.

La primera suplencia europea de Starfelt llegó en Bulgaria, donde el Celta se pegó el primer tortazo en la Liga Europa. El Ludogorets, con tres goles de Petar Stanic, situó en el punto de mira a los jóvenes Manu Fernández y Yoel Lago, los elegidos ese día por Giráldez para formar en el centro de la defensa.

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Los otros dos partidos que no disputó el sueco en la competición continental fueron contra Estrella Roja y Friburgo. En ambos, el Celta también encajó gol. Firmó tablas en Belgrado y salió goleado del Europa-Park Stadion de la ciudad germana.

Pese al esfuerzo de los servicios médicos por acelerar la recuperación del defensa, Starfelt está casi descartado para la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa. La buena noticia para Giráldez es que el extremo Hugo Álvarez ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo tras mejorar del esguince de tobillo que sufrió el 5 de abril frente al Valencia en Mestalla.