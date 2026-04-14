eldesmarque.com 14 ABR 2026 - 13:40h.

El Celta busca remontar tres goles en contra en Balaídos

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VigoEl árbitro inglés Anthony Taylor dirigirá este jueves el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League que enfrentará al Celta de Vigo con el Friburgo en el estadio de Balaídos. En el que el VAR será su compatriota Jarred Gillet, según informó este martes la UEFA. Un duelo que arrancará a las 18.45 horas.

A pesar de que el equipo alemán viaja a Vigo con una clara ventaja de tres goles del partido de ida, el celtismo sueña con una remontada épica de su equipo, que lo llevaría por segunda vez en su historia a unas semifinales de la Europa League.

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La anterior ocasión fue en la en la temporada 2016/17, cuando el Manchester United le privó de disputar su primera final europea: 0-1 en la ida en Vigo, con gol de falta de Marcus Rashford, actualmente cedido en el FC Barcelona, y 1-1 en tierras inglesas, insuficiente para disputar el título. La jugada entre Claudio Beauvue y John Guidetti, fallando un gol en el último minuto en Old Trafford, quedará para siempre en el imaginario colectivo celeste.

Los celestes, además, se aferran a un dato del colegiado británico que invita al optimismo: hace un año, también en esta competición, el Lyon derrotó 4-0 al Steaua de Bucarest con Taylor como árbitro. El celtismo se prepara para un jueves que sueñan que sea histórico.

"El primer paso lo ha dado la afición. Llevamos dos partidos que no hemos estado a la altura. Tenemos que recuperarnos y saber qué estamos haciendo mal y las fortalezas que tenemos. Es momento de mantenernos unidos y no dudar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos", dijo Claudio Giráldez alentando la ilusión por la remontada.