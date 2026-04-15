Alberto Bravo 15 ABR 2026 - 10:41h.

La Federación de Peñas ha organizado el recibimiento apoyado por el club

Marián Mouriño: "Las grandes noches nacen cuando parecen imposibles"

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VigoLa decepción que supuso caer 3-0 en la ida ante el Friburgo, unido al palo del 0-3 de este pasado domingo ante el Real Oviedo en Balaídos, se ha ido convirtiendo con el paso de la hora en esperanza. Esperanzada por darle la vuelta a la eliminatoria afición y club han ido construyendo un relato de épica. Rugirá el Kárnyx de Abraham Cupeiro, no hay entradas a la venta y el celtismo recibirá al autobús del equipo en su llegada a Balaídos. El Celta se prepara para darle la vuelta a la historia.

El autobús del Celta llegará sobre las 17.30 a los aledaños la de Grada de Tribuna. Con las obras de la Grada de Gol, que impiden el paso por la Rúa dos Olímpicos. Por ello el autocar con el equipo transitará desde el hotel en Samil hasta la Rúa Pablo Iglesias. Desde esta larga calle sentirán los jugadores el calor del celtismo. Será a las 17.00 horas cuando la afición llene los alrededores de Balaídos.

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Ya en el estadio Abraham Cupeiro hará sonar el Kárnyx a las 18.15 horas para "despertar el espíritu guerrero". "El sonido ancestral de este instrumento, utilizado en la batalla por nuestros antepasados celtas, será el impulso que acompañe a los jugadores en su lucha por la remontada. Una llamada a creer, a animar y a empujar juntos. Porque en noches así, todo es posible. Porque este equipo no se rinde", recordó el Celta.

Marián Mouriño, presidenta del Celta, confesaba que "las grandes noches nacen precisamente cuando parecen imposibles". Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, recordaba que sus jugadores "porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos".