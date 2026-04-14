Alberto Bravo 14 ABR 2026 - 23:44h.

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VigoHabrá recibimiento, sonará el kárnyx de Abraham Cupeiro y se colgó el cartel de no hay billetes en las taquillas de Balaídos. El celtismo se prepara para dejarlo todo en la grada. La afición sueña con una remontada épica. El vestuario del Celta de Vigo cree en sus opciones de eliminar al Friburgo. Nadie da por imposible levantar tres goles en contra por difícil que parezca. Desde Claudio Giráldez, a Sergio Carreira pasando por Iago Aspas o Patxi Salinas. También su presidenta, Marián Mouriño.

"Creo en los nuestros", escribió la dirigente celeste en sus redes sociales Marián Mouriño apuntó que "las grandes noches nacen precisamente cuando parecen imposibles". Todo el club, desde los jugadores al cuerpo técnico, pasando por sus directivos y afición, sueñan con una remontada que pasaría a formar parte de la historia del Celta.

El técnico celeste, Claudio Giráldez, fue contundente en sus palabras: "Hay que creer en estos jugadores porque nos han ilusionado muchas veces a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de meter tres goles y más en muchísimos partidos. El Friburgo nos va a tener que matar. Yo creo, el que no crea que no venga a Balaídos".

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En la misma línea se expresó el futbolista Sergio Carreira, que apeló directamente a la afición para que juegue un papel clave en la remontada: "Les pido que sean pacientes, porque aunque ha sido una semana complicada, estamos en una buena situación. Y animo a que el jueves el estadio se convierta en una caldera para arrancar el nuevo Celta de aquí hasta el final de la temporada".

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El sentimiento es compartido también por voces autorizadas del celtismo como la del exjugador Patxi Salinas, quien subrayó la importancia del apoyo desde la grada: "Saber que sin la afición el equipo está muerto, eso tengo claro. La afición te lleva en volandas y saber que el equipo ahora mismo necesita el apoyo de la afición".

Con el respaldo de su gente y la confianza intacta dentro del vestuario, el Celta afronta una cita en la que la fe será tan importante como el fútbol. Balaídos dictará sentencia en una noche en la que el conjunto gallego espera volver a creer en lo imposible