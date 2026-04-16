Alineaciones confirmadas del Betis - Braga de Europa League en La Cartuja

Álvaro Borrego 16 ABR 2026 - 19:48h.

Fidalgo, la gran novedad en el once bético

El histórico bengaleo en La Cartuja antes del Betis - Braga de Europa League

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El Real Betis afronta este jueves la vuelta de los cuartos de final de Europa League por primera vez en su historia y lo hace con el propósito de lograr un triunfo, ante su público, con todo lo que supondría, deportiva y económicamente, lograr un billete para las semifinales. Después de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en LALIGA, el regreso de Isco Alarcón, que aunque no esté aún salir de inicio, debe darle un impulso anímico a una plantilla necesitada de buenas sensaciones pero sobre todo de triunfos. Con Antony como máximo referente.

La alineación del Betis

Aunque el malagueño esté en la convocatoria, serán sus sensaciones y el propio devenir del encuentro los que decidan si puede o no reaparecer. La gran novedad es la titularidad de Álvaro Fidalgo, como ya ocurriese en el partido de ida. La ausencia de Natan, por sanción, se suma a la ya conocida de Lo Celso, sin ficha para este tramo final de la Europa League. Tampoco estarán Junior Firpo, de nuevo lesionado, Ángel Ortiz, por una subluxación en el hombro.

Así las cosas, el Real Betis sale con: Pau López; Bellerín, Bartra, Diego Llorente, Ricardo; Amrabat, Fornals, Fidalgo; Antony, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estará Valles, Adrián, Altimira, Chimy Ávila, Bakambu, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Marc Roca, Isco Alarcón, Aitor Ruibal y Pablo García.

En lo que se refiere a las opciones de Isco, el entrenador del Real Betis ya advertía que "no hay que apurarlo más de la cuenta" y aunque lo haya incluido en la convocatoria, todavía "no está para muchos minutos ni para una parte completa". Según cómo se desenvuelva el partido valorarán si tiene opciones de jugar, de lo contrario irá sumando minutos de manera progresiva frente a Girona y Real Madrid. ellegrini ya advirtió que no se tomarán riesgos innecesarios y según el transcurso del encuentro, en consonancia con las sensaciones del futbolista, se tomaría una decisión: "Veremos para qué rato está. Lo va a ir planteando el partido. No queremos exigirlo más antes de tiempo".

El once del Sporting Braga

Carlos Vicens deja en el banquillo a su máximo goleador, Rodrigo Zalazar. El atacante se perdió el duelo de ida por una lesión en el muslo derecho. Este miércoles reapareció a última hora y ha entrado en la convocatoria, aunque ha quedado descartado que pueda salir de inicio. 22 goles y 7 asistencias acumula este curso. Aguardará su oportunidad en el banquillo. Un escenario que brinda más opciones para los españoles Pau Víctor o Víctor Gómez, que tendrán en La Cartuja la posibilidad de reivindicar un mayor peso en su equipo.

El Sporting de Braga sale con: Hornícek; Víctor Goméz, Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Eke Tiknaz, Garby, Ricardo Horta; Gabri Martínez, Pau Víctor y Grillitsch.

En el banquillo estarán Tiago Sà, Joao Carvalho, Leonardo Lelo, Moutinho, El Ouazzani, Zalazar, Paulo Oliveira, Moscardo, Dorgeles, Fran Navarro, Da Roche y Luisinho.