Posibles alineaciones del Betis - Braga en la vuelta de los cuartos de Europa League

Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 20:15h.

Llorente por Natan y la titularidad de Antony serán las grandes novedades del Betis respecto a la ida

Isco decidirá cuándo y cuánto tiempo reaparece

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Real Betis Balompié y Sporting de Braga dirimen este jueves la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. La Cartuja será testigo de una cita histórica para los de Manuel Pellegrini, que por primera vez en casi cinco meses vuelve a contar con Isco Alarcón para una convocatoria. Un gol separa a ambos contendientes de las semifinales de la competición, por lo que se prevé un partido táctico en el que los dos equipos intentarán medir los tiempos, dominar los espacios y aquilatar el paso de los minutos para evitar ansiedades que se traduzcan en fallos que son definitivos en un compromiso que ambos afrontan como lo que es, un cara y cruz.

Varios cambios en el once del Betis

Los del chileno Manuel Pellegrini, arropados por más 65.000 almas, tienen al alcance de la mano llegar por vez primera en su historia a unas semifinales de Europa League y, con ese objetivo clave en lo deportivo y lo económico, deberán gestionar el paso de los minutos, asumir el pulso del partido con la pelota y evitar el juego de control y salidas rápidas del conjunto dirigido por el mallorquín Carlos Vicens.

Cuenta el Betis con la sensible baja del central Natan da Silva, un baluarte en el eje de la defensa que no podrá estar en el decisivo encuentro por su expulsión en la ida y cuyo puesto será ocupado por Diego Llorente, quien será la pareja en ese punto decisivo de Marc Bartra. Además del control de los espacios, Pellegrini apelará a la intensidad en la recuperación del balón ante el juego de posesión y salidas rápidas de los de Vicens, y para ello se encomendará al trabajo táctico y de contención del marroquí Sofyan Amrabat y la aportación definitoria en la mediapunta de Pablo Fornals.

Clave en el juego verdiblanco será nuevamente el juego de las bandas del marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos, entre algodones por la pubalgia que lo viene lastrando esta temporada y que no querrá perderse este duelo decisivo en el que el eje del ataque y del juego táctico de espacios del Betis será cosa del colombiano Cucho Hernández.

El Real Betis podría salir con: Pau López; Bellerín, Bartra, Llorente, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández y Ez Abde.

Varias bajas de peso y una gran duda en el Braga

Carlos Vicens tiene varias dudas para su once, entre ellas, la de su máximo goleador, Rodrigo Zalazar. El atacante se perdió el duelo de ida por una lesión en el muslo derecho. Este miércoles reapareció a última hora y ha entrado en la convocatoria, aunque parece descartado que pueda salir de inicio. 22 goles y 7 asistencias acumula este curso. Un escenario que brinda más opciones para los españoles Pau Víctor o Fran Navarro, que tendrán en La Cartuja la posibilidad de reivindicar un mayor peso en su equipo.

Ambos fueron ya decisivos en la pasada jornada de la Liga Portugal, en la que Navarro asistió a Víctor en el gol de la victoria sobre el Arouca (1-0). El técnico mallorquín no podrá contar tampoco con el central maliense Sikou Niakaté ni con el centrocampista portugués Diego Rodrigues, pues ambos sufrieron lesiones graves durante la ida contra el Betis y estarán de baja por el resto de la temporada.

El posible once del Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Arrey-Mbi; Gómez, Grillitsch, Baptiste, Moutinho; Horta, Martínez y Víctor.