Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 20:58h.

El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

Natan no podrá jugar la vuelta ante el Braga

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El Betis consiguió llevarse un importantísimo empate ante el Braga (1-1) en un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini no estuvieron nada cómodos pero consiguieron poner las tablas gracias, posiblemente, al único error defensivo de los portugueses. Más allá del resultado, los béticos vuelven a casa con otra gran noticia: adiós a los apercibidos... y una única ausencia.

Porque la entidad verdiblanca llegaba a la cita de este miércoles con cinco jugadores apercibidos de sanción, tres de ellos, además, imprescindibles: Pau López, Natan, Ruibal, Valentín Gómez y Junior Firpo se perderían la vuelta si veían una cartulina (los dos últimos no jugaron) y solo el brasileño será baja.

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A pesar de que Aitor Ruibal tuvo alguna acción peligrosa, como una mano totalmente involuntaria en el inicio del encuentro, el único hombre que deberá perderse la cita ante los portugueses en La Cartuja por sanción será Natan, jugador que cometió una dura falta en la segunda mitad.

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El resto podrán ser colocados por Manuel Pellegrini, que posiblemente use a Diego Llorente en el lugar del brasileño para el eje defensivo junto a Marc Bartra, confiando al máximo en el ex de la Roma para esta importante tarea.

El Betis 'se olvida' de apercibidos

Tras la disputa de este encuentro de ida, el Betis no deberá medir con los otros cuatro apercibidos de sanción ya que las amarillas acumuladas se limpiarán en el hipotetico pase a semifinales, ya que desde la 14/15, la UEFA cambió la normativa y la penúltima fase arrancará con todos sin cartulinas.

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Excelente noticia para un Betis que ha conseguido sobrevivir a sanciones y lesiones para llegar a la vuelta de los cuartos de final con las opciones intactas de lograr un pase que sería histórico para una entidad que, con derecho propio, sigue soñando con el título de la Europa League.