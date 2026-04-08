Alineaciones confirmadas del Braga - Betis de cuartos de Europa League

Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 17:33h.

Rodrigo Salazar, máximo goleador con 22 dianas, es la principal ausencia en el Braga

Isco da la última hora de su lesión y reconoce sus "ganas" de Betis: "Sigo teniendo molestias"

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Llegó la hora de la verdad. No hay lugar para excusas. El Real Betis afronta este miércoles unos cuartos de final de la Europa League por primera vez en su historia y lo hace con el propósito de buscar un resultado positivo que les permita jugar la vuelta, ante su público, con algo más de holgura, con todo lo que supondría, deportiva y económicamente, lograr un billete para las semifinales. Tras seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en LALIGA, el regreso de Isco Alarcón, que aunque no esté aún para jugar sí que ha viajado con el equipo, debe darle un impulso anímico a una plantilla necesitada de buenas sensaciones pero sobre todo de triunfos. Con Antony como máximo referente.

La alineación del Betis

Aunque el malagueño se haya desplazado hasta el norte de Portugal, Isco Alarcón aún necesitará alguna semana más para poder ayudar a sus compañeros desde el césped. Su ausencia se suma a la ya conocida de Lo Celso, sin ficha para este tramo final de la Europa League, Junior Firpo, de nuevo lesionado, Ángel Ortiz, por una subluxación en el hombro, ni Cedric Bakambu, sobre el que el presidente ya anunció que habrá algún tipo de sanción por la celebración desmedida de la República Democrática del Congo.

Pellegrini, a sabiendas de lo mucho que se juega el equipo, ha introducido varios cambios respecto al duelo del pasado fin de semana contra el Espanyol.

Así las cosas, el Real Betis sale con: Pau López; Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo; Sofyan Amrabat, Marc Roca; Fornals, Fidalgo, Abde; Cucho.

El once del Sporting Braga

La baja más reseñable en el Sporting de Braga es la de Rodrigo Salazar, quien cayó lesionado hace unas semanas y finalmente no ha podido llegar a tiempo para este partido de ida. Una ausencia sensible para los intereses del conjunto luso, dado que el uruguayo es el máximo goleador del equipo con 22 dianas. Aun así, el español Carlos Vicens pone en liza una alineación muy reconocible, con Ricardo Horta como una de las principales amenazas para el Real Betis.

El Sporting de Braga sale con: Harnicek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Diego Rodrigues, Gorby, Grillitsh; Gabri Martínez, Ricardo Horta y Pau Víctor.