Pepe Jiménez Sevilla, 16 ABR 2026 - 23:47h.

Un don nadie

Manuel Pellegrini, tocado tras la derrota ante el Braga

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Una noche "durísima". Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras la derrota ante el Braga y, además de dejar claro que la eliminación fue culpa de sus propios errores, adelantó que aún podía ser peor: "La clasificación a Champions se nos complica".

Tras el adiós del Real Madrid ante el Bayern y del Celta ante el Friburgo, con Alemania como rival directo, y ahora del Betis ante el Braga, Manuel Pellegrini reconocía que a partir de ahora "la Champions también se nos complica con la eliminación nuestra, la del Celta, la del Madrid... hemos dejado escapar muchos puntos en Europa (los equipos españoles). Vamos a intentar acabar de la mejor manera posible".

Por el momento, España continúa con dos equipos en competición europea como Alemania, pero la diferencia entre ambos es mínima. España suma 21.405 puntos y se mantiene por arriba de Alemania, que suma 21.214 puntos y sigue en la tercera posición. Una distancia que se reduce drásticamente con tan solo 0.191 puntos de diferencia entre ambos, por lo que todo dependerá de las actuaciones de Atleti, Rayo, Bayern y Friburgo.

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El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

Una noche muy dura para el Betis: "Durísima, cuesta encontrar explicaciones. Hemos hecho un primer tiempo espectacular y después empezaron los errores. Se nos ha puesto cuesta arriba".

Las sensaciones del Betis en la primera mitad: "No solo era tres goles, sino el juego que estábamos haciendo. La diferencia era abismal durante 35' pero el fútbol tiene hechos puntuales y cometimos errores importantes".

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"Hacemos un penal innecesario, en un córner nos cabecean en el área. En cuatro minutos nos hemos puesto nerviosos, hemos distanciado las líneas, se han adueñado del balón y les convenía por el marcador. Hicimos un segundo tiempo con pocas llegadas".

¿La noche más dura en el Betis?: "Es una noche muy dura. He tenido otras noches como la del Eintracht. Era la posibilidad de estar en semifinales, el equipo dio la cara durante 35', es increíble el gol que nos hacen, el segundo tiempo fuimos incapaces, sin madurez para resolver lo que pasó".

El enfado de la afición: "Por supuesto que entiendo al público, era una noche de fiesta, teníamos mucho en juego. Si no se va el público enfadado, es imposible no enfadarse".

La polémica del gol del Braga: "Chocaron dos jugadores nuestros, no se hablaron. No sé si tendría que haber parado, desgraciadamente cayó el balón y marcaron. En cuatro minutos nos remataron el partido".