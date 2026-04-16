Este es el menú para hoy

David Torres 16 ABR 2026 - 14:01h.

Comienza la segunda jornada del evento principal

Crónica Días 1A y 1B del CNP Winamax 2026

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BarcelonaComienza la segunda jornada del evento principal del CNP Winamax 2026 de Barcelona, una cita, la segunda del circuito que aspira a confirmar el auge del deporte en nuestro país tras la unión del CNP, el circuito en vivo más importante de nuestro país con Winamax, la mejor sala online de las que operan en España.

Tras el Día 1A y 1B de fogueo en el que algunas caras conocidas siguieron en pie como Miguel Illescas, gran campeón de ajedrez, Miguel Montes o Miguel Abeijón. Otros como Ramón Fernández tendrán que volver a pelear por un sitio en el Día 2.

El menú del día: Llega Kanit

Este jueves, además del Día 1C se disputará el segundo día del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se disputan en el CNP Winamax de Barcelona. Además, a las 18 horas llega una de las novedades, el torneo Mystery, que cambia al jueves por el el Omaha que se pasa al viernes. Una permuta que busca optimizar el flujo de juego sin alterar la identidad del evento. El programa contará además con la participación del Team Pro Winamax Mustapha Kanit, quien disputará el torneo Mystery Bounty, repitiendo la iniciativa de Sevilla. Como parte de esta dinámica, el jugador que consiga eliminarle durante el torneo recibirá premios sorpresa de forma inmediata, añadiendo un componente adicional de interés dentro del evento.

Sigue en directo el Día 1C del CNP Winamax de Barcelona 2026