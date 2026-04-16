David Torres 16 ABR 2026 - 02:11h.

Flavio Damián Banoff gana el Día 1B y Oussama Haija el Apertura

Así va la clasificación general del CNP Winamax 2026 tras la etapa de Sevilla

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BarcelonaLos Días 1A y 1B (low cost) del CNP Winamax de Barcelona 2026 demostraron que las expectativas estaban fundamentadas. El ucraniano Ihor Rekutin es el primer chipleader de un board de 119 jugadores que participaron entre las dos sesiones, de los cuales pasan 47 al Día 2 que se celebrará el sábado.

En el main event, tras el ucraniano está el español Javier De Udaeta, castellonense pero que vive en Barcelona y que suma 203.000 fichas. Por su parte, Flavio Damián Banoff es el chipleader del low cost con 201.000 puntos. El sábado intentarán llegar a la finalísma del domingo.

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Caras conocidas en Barcelona desde el primer día

Tras la exitosa etapa en Sevilla, el CNP Winamax sigue su andadura con el marchamo de la primera entrega. El CNP, tras la unión del mejor circuito nacional con Winamax la mayor sala online de todas las que operan en España, sigue concitando el interés del deporte del naipe español.

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Por las mesas, aunque era un primer día de fogueo se dejaron ver algunos de los principales jugadores nacionales como Miguel Montes, Ramón Fernández, Miguel Abeijón, el argentino Agustín Trozzi o Iwan Molina pelearon sus primeras manos entre el evento principal y el High Roller, el torneo paralelo más caro de los que se disputan alrededor del CNP Winamax. 1100 euros cuesta la entrada, cuestión que limita el acceso a los menos avezados.

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La pareja de ajedrecistas Olga Aleksandrova y Miguel Illescas se batieron el cobre por separada. Ella aguantó en el main hasta la medianoche, pero promete volver a luchar este jueves. Él, en el high roller pasó al segundo día.

A fin de cuentas, todos los torneos cuentan para la clasificación general que, además, este año ha incrementado sus premios. La clave es que las recompensas irán ligados al ranking general del circuito. La regularidad a lo largo del calendario tendrá este año una recompensa mayor, con premios que conectan directamente el circuito nacional con uno de los escenarios más prestigiosos del póker mundial como Las Vegas. Por ello, al margen de ganar el CNP, los jugadores de la clasificación general pugnan por acumular puntos en los torneos que se pueda.

Oussama Haji gana el apertura

Sirva como ejemplo el Apertura, que este miércoles celebraba su segundo día. Así, después de una burbuja casi eterna, se conformaba la mesa final del Torneo de Apertura del CNP Winamax Barcelona 2026 a la media noche. El Apertura cerró con 466 registros, menos que el año pasado pero con una bolsa mayor ya que este año ha subido el buy-in de entrada. Finalmente, poco antes de las dos de la madrugada, Oussama Haji se llevaba el trébol y 10.000 € tras pactar con Miguel Muñoz 10.000 € y Martín Fernández 10.000 €