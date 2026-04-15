El menú del día

David Torres Barcelona, 15 ABR 2026 - 14:01h.

A las 16 horas comienza el Main Event

Quién es quién en el CNP Winamax 2026 de Barcelona: a la estela de Leo Margets

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Tras la exitosa etapa en Sevilla, el CNP Winamax aterriza en Barcelona. Desde este lunes se está celebrando el torneo apertura pero "lo gordo" empieza este miércoles con el Día 1A del Main Event. En ElDesmarque, como siempre, te iremos contando minuto a minuto los detalles de una cita que promete volver a ser de récord. El CNP, tras la únión del mejor circuito nacional con Winamax la mayor sala online de todas las que operan en España, ya concita el interés del deporte del naipe español.

Novedades en el CNP Winamax 2026

El CNP Winamax ya mira hacia su segunda parada de la temporada 2026. Tras el arranque en Sevilla, el circuito pone rumbo a Barcelona, donde desde el pasado 13 al próximo 19 de abril se disputará una nueva etapa que mantiene la estructura competitiva consolidada en el calendario. El programa conservará el mismo número de torneos que en la edición anterior, garantizando una oferta completa tanto en el Main Event como en los paralelos. Los ajustes previstos afectan únicamente a la distribución en el calendario semanal.

El Día 1 low cost del Main Event se disputará el miércoles, ofreciendo una vía alternativa de acceso al torneo principal en formato reducido. El Mystery pasará a jugarse el jueves, mientras que el Omaha tendrá su espacio el viernes dentro del programa oficial. Estos cambios buscan optimizar el ritmo competitivo de la semana sin alterar la identidad del festival.

Sigue en directo el Día 1A del CNP Winamax 2026