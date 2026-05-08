Luis García Plaza lo tiene claro: "Esperamos otro manicomio, nos ayuda"
El madrileño analiza en la previa la final ante el Espanyol
Luis García Plaza está ante el reto más importante de su carrera, o al menos ante el que más presión le supone. Tiene que salvar del descenso a un grande de España y de Europa como el Sevilla FC, los mimbres de los que dispone no son ni mucho menos los mejores, pero sí que sabe bien de lo que es capaz de hacer una afición tan espectacular como la que puebla el Ramón Sánchez-Pizjuán los fines de semana.
Este viernes, tras el entrenamiento vespertino y el nuevo baño de masas que se ha dado la plantilla con los aficionados que se han acercado a Nervión, el madrileño ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido ante el RCD Espanyol, toda una final para los dos equipos que se juega en el coliseo sevillista. “Por mí, que fuera mañana ya. La espera va a ser más corta, el otro día teníamos una tensión larga. Cuando montan este ambiente, antes de salir… mañana va a ser otra vez el manicomio. Esperamos otro manicomio, que sea increíble. Nos ayuda, es la verdad. Chidi me pidió el cambio en el minuto 60 y aguantó hasta el 90, sacando fuerzas de donde no hay, y me decía ‘sigo, sigo’. El otro día hicimos un gran partido y no sufrimos mucho, pero en esos malos momentos te hacen sacar las fuerzas. Tiene que ser lo mismo. Agradecérselo ya, y ojalá consigamos otra victoria con la quedaríamos un paso importante. Es el partido que nos permite dar un paso importante, hay que afrontarlo así, estamos en el final de liga, hay que ganar sí o sí. Hay que hacer un buen partido y jugar al fútbol, creo que el equipo lleva dos partidos buenos, con un resultado malo y otro corto. Con el calor de la afición vamos a ir en volandas, espero. Viene uno a jugar una final, estamos todos… es el camarote de los hermanos Marx, el que gane da un paso adelante y el que pierda un paso atrás muy importante”, explicaba con su particular oratoria el entrenador madrileño.
Eso sí, Luis García Plaza se aleja de populismos y afirma que aún lleva poco tiempo en el club como para sentirse sevillista, aunque sí es cierto que está viviendo una experiencia única. “Muy intensa, me han parecido 15 jornadas. Sé la responsabilidad que hay, solo he participado en un 15% de la temporada, pero lo estoy viviendo muy intenso y espero que sea un desenlace feliz. Esta afición, este club y estos jugadores se lo merecen. El día de Pamplona fue un drama, se han levantado gracias también a esta afición increíble y maravillosa que tenemos. Estoy muy concentrado en lo mío, no leo nada, no escucho nada, centrado en mis entrenamientos, en sacar el máximo rendimiento, en ir conociéndolos cada vez más, y eso te lo da el tiempo. Tengo que hacerlo todo a pasos muy rápidos, se me trajo para conseguir resultados ipso facto. Llevamos seis puntos, no es la hostia, pero tampoco es malo. No tengo tiempo de construir algo, creo que se empieza a ver lo que yo quiero. Ojalá consigamos los resultados al final, ahora es el partido que nos pone en una situación cerca, y hay que echarle todo, sacar la mejor versión de ellos. Reafirmar tres partidos buenos”.
“Llevo poco tiempo, soy un profesional y no tengo esa cuna sevillista, pero tampoco la tenía alavesista, mallorquina… Mis cuatro equipos están implicados, ojalá nos salvemos todos menos ninguno de eso. Esto me hace entender a los aficionados, me hace empaparme de una experiencia, y ojalá consigamos tener ese nivel. Estoy adaptándome al club. Es un club muy grande, no estamos en ese momento en el que el Sevilla tiene que estar por historia y grandeza, y si nos salvamos habré contribuido a que siga siendo grande, ojalá en un futuro vuelva a serlo, conmigo o con otro, pero manteniéndose en Primera. Ese sentimiento me irá llegando cada vez más”, concretaba el preparados sevillista.
Repetir once. “Todos los partidos son vitales, pero el Espanyol piensa lo mismo. Podemos ver el tema de Djibi -Sow- en Pamplona estuvo muy bien, pero Nema -Gudelj- y Luci -Agoumé- estuvieron a un nivel excepcional. Isaac va a jugar porque está mejor que el otro día. A lo mejor no dura 90 minutos, pero está mucho mejor. Tenemos alguna duda. Los demás están todos bien, las cosas que van funcionando, tocar lo mínimo. Cada equipo tiene lo suyo, llevamos dos partidos buenos y hay que seguir en esa línea. Hacer un buen partido que nos lleve a la victoria”.
Equipos que no se juegan nada. “El Sevilla fue mejor que la Real. Cuando ganamos nos quitan valor, para mí fue un resultado corto. Fueron a tope como cualquier equipo, el Atlético de Madrid ganó en Valencia. Es fútbol. Será gracioso ver cuando fichen a esos jugadores del Sevilla. El ejemplo más claro es el Valencia-Atlético de Madrid. No es nada fácil. Ganamos a la Real porque fuimos mejores, y cuando somos peores perdemos”.
Maupay. “Cuando llego, Neal era un fichaje muy especifico de Matías y no hizo la semana de entrenamientos que tiene que hacer. Sobraba uno, o había uno de más, se quedó fuera por eso. La semana siguiente vino y me dijo que iba a full, se ha centrado. Un gol, una asistencia, un trabajo espectacular, lee bien el partido, es competitivo. Pero tiene que seguir apretando, porque tenemos a otros. Creo que era el momento de meterlo porque estaba trabajando muy muy bien. El otro día escuché a Camello, dijo que el trabajar semana tras semana no te garantiza jugar, y es verdad, pero sí estar preparado para cuando te ponga. Eso es lo que tienen que hacer los futbolistas, eso hizo Neal, le llegó y lo ha aprovechado”.
Once decidido. “Lo tengo claro, lo saben ellos, además. Isaac podría haber entrenado ayer, pero creo que no era necesario, llega mejor al partido. A la Real llegó porque tiene un corazón sevillista muy grande y quería estar sí o sí. Tengo la alineación muy clara, ellos lo saben, ya hemos decidido las dudas que teníamos”.
Golpear primero. “En Primera, ponerte por delante ayuda. Lo intentaremos, pero si te golpean ellos tienes que sobreponerte. Tiene buen entrenador y buenos jugadores, experimentados. A veces el futbol te lleva a una dinámica larga, e igual han merecido ganar muchos partidos. Tengo el placer de haber dirigido a algunos, comparto que es una final para ellos y tienen que dar un paso adelante. El que gane mañana… Nos lo van a poner muy difícil. Ya se me pone la piel de gallina, el ambiente va a ser la hostia, pero me tengo que centrar en el fútbol y que hagamos un buen partido de fútbol, minimizar al Espanyol y hacerle daño, dentro de que los que jugaron el lunes han empezado a entrenar ayer”.
Entrenar a la hora del partido. “Lo suelo hacer. Cuando juegas a las 16.00 te cambian los biorritmos de la comida. Creo que si lo haces solo un día… cuando jugamos a las 18.30 algún día me gusta entrenar a esa hora, y si es a las 14.00 también. Es verdad que mañana parece que no va a hacer tanto calor, pero también era por eso. Calor, horario de comidas, de descanso… que no les venga de nuevo”.
La denuncia del club al CEO del Betis. “Es el partido del Espanyol, y no me saca nada más de ese foco. No tengo nada que decir”.
Azpilicueta. “Ha entrenado más y si tiene que jugar, puede jugar. Jose está haciendo buenos partidos y César nos puede ayudar. Lleva más tiempo parado, pero está con esos ritmos de entrenamientos. Ha sumado entrenamientos, fútbol. Están todos disponibles, menos Marcao, que sigue lesionado”.
El rendimiento de Ejuke. “Llevaba desde noviembre sin ser titular. Este Ejuke me estaba gustando en entrenamientos y le quería meter. Si mantiene este nivel va a jugar, si es un Ejuke centrado, vertical, que no se pierde en regates hacia atrás. Y si cumple defensivamente, tiene que jugar. Sacó fuerzas, el público le ayudó mucho. En ese Ejuke, el Chidi tiene que darnos muchas cosas, pero tiene que ser en ese nivel, tiene que tener esa verticalidad, atacar, atacar y atacar, y ayudarnos defensivamente”.
Importancia del partido. “Es una final, cada partido podemos estar aquí diciendo que nos quedan tres partidos y estamos cerca, y si no logramos ganar tenemos que hacer tres partidos buenos. Como nosotros hay siete u ocho equipos, meto al Levante, no hay que descartar. Cualquiera puede solucionarlo en dos partidos”.
Portería a cero. “Castrín y Kike están bien. Me da igual que un chico tenga 18 que 37 años. Busco los que creo que están bien, César sé cómo es, es la extensión del entrenador en el campo cuando esté, se preocupa de cosas tácticas, el otro día junto a Jordán ayudaron mucho. La defensa está bien, no es tan fácil meter a alguien que lleva tiempo sin jugar, pero es aprovechable y va a ayudar seguro”.
El Elche-Alavés. “A esa hora es complicado, estamos prácticamente en el partido de aquí. Nos irán diciendo el resultado, si gana el Elche el Alavés peor, y viceversa. Mientras ganes, a alguno le recortas. La espera fue muy larga el otro día, organicé lo de los familiares, sin cámaras del club, que fuese nuestro momento y se relajaron mucho, les quitó tensión. Mañana no da tiempo, te levantas, comes y ya estás. Si tú ganas, dependes de ti, como todos los que estamos abajo”.