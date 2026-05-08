Tito González - Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 15:37h.

El grupo 24/7 SFC Fans trae a Nervión desde Suiza a uno de sus fundadores

La receta para la permanencia

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A las 9.35 horas de un viernes llega el avión directo procedente de Zúrich. Cientos de pasajeros y entre ellos, una historia de sevillismo al cien por cien. Ángel, ‘el Canijo’, tras un mes trabajando en Suiza está de vuelta y el motivo es únicamente uno: el Sevilla FC.

Este hincha es uno de los fundadores del grupo 24/7 SFC Fans, una agrupación fundada hace tres lustros de más de dos centenares de sevillistas cuyo grueso vive los partidos del equipo en la grada baja de Gol Norte, tras la portería, el pulmón del Ramón Sánchez-Pizjuán. Se marchó a Suiza en busca de mejoras laborales, pero vivir el momento de su equipo desde la distancia está siendo un calvario para él.

Tanto es así, que desde 24/7 se han movilizado para ‘repatriarle’ durante unas horas y que pudiera vivir con los suyos y en el lugar que siente como su casa el transcendental partido ante el RCD Espanyol. La idea surge el lunes, tras la victoria ante la Real Sociedad. “Estuvo llamándonos a todos, llorando muy nervioso”, explica Raúl Cebreros, el amigo que iba a buscarle sin saber Ángel que iba acompañado de una veintena de sevillistas, incluido su padre. “Le hemos preparado una sorpresilla”.

A razón de ocho euros por cabeza, más de medio centenar de peñistas han ayudado para sacar un vuelo directo valorado en unos 500 euros que el pasajero ni siquiera conocía dos días antes de aterrizar en San Pablo. “Le hemos conseguido una entrada para que pueda ir, la gente se ha vuelto loca aunque el Sevilla está mal, nos hemos podido juntar un montón y vamos a intentar que este sea nuestro amuleto”, es el clavo al que se agarran estos sevillistas.

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Jesús, otro de sus amigos, recuerda que ya se hizo una vez con un chico de Barcelona. “Si una persona querida está pasándolo mal hay que ayudarlos”. “Todo el que está en la zona baja de Gol Norte conoce a Ángel, el canijo. La mayoría va a disfrutar con él”, explica un sevillista que espera que esta historia llegue al vestuario para que los futbolistas “vean lo que es el Sevilla para nosotros”.

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La sorpresa de Ángel

Como tantos sevillanos, sevillistas o no, Ángel puso pie en ‘tierra santa’ atravesando la puerta de la terminal de salidas del Aeropuerto de San Pablo, presidida por Jesús Navas levantando la UEFA Europa League ganada en 2023, otros tiempos, pero el sevillismo no decae.

El recibimiento fue espectacular, con su gente, su sevillismo, sus banderas y sus cánticos. “Vaya locura tío, llevo un mes fuera, si llego a estar tres años… Algo me olía, una tostaíta gratis, pero esto no”, expresaba aún emocionado el protagonista a los micrófonos de ElDesmarque. “Lo que han hecho ha sido de locos, juntarse 58 notas para pagarme un vuelo directo… una pasta”.

“Fatal, se pasa muy mal fuera. No se lo deseo a nadie. Se hace lo que sea para venir para acá. Allí no hay sevillistas, yo solo, se echa de menos muchísimo”, añade Ángel, que también espera que su relato de sevillismo espolee a los jugadores y, de paso, hace una petición con mucha guasa sevillana recién importada de Zúrich. “Que me saquen al campo cogido de la mano”. Se lo merece, sin duda.