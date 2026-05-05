La abuela sevillista viral que enterneció a los realistas

Álvaro Borrego 05 MAY 2026 - 20:35h.

El sufrimiento de esta sevillista conmocionó hasta a los rivales

Los puntos que necesita el Sevilla para salvarse tras la victoria ante la Real Sociedad

Compartir







Las imágenes del ambiente del Sánchez-Pizjuán en el partido contra la Real Sociedad han dado la vuelta al mundo. El apoyo del sevillismo resultó decisivo para que el Sevilla FC lograse los tres puntos y, por tanto, saliese de los puestos de descenso, haciendo que el equipo vuelva a depender de sí mismo para lograr la permanencia. El misticismo de Nervión recordó al de las grandes noches europeas y aunque ahora el objetivo fuese bien distinto el espíritu de la hinchada rojiblanca era el mismo. Entre todos los rostros del encuentro, donde hubo emoción, abrazos, sonrisas y hasta alguna que otra lágrima, emergió sobre el resto la figura de una abuela sevillista, en cuyo rostro estaba el sentir de 40.000 almas.

Apenas quedaban un par de minutos para el final del encuentro cuando las cámaras de DAZN recogieron el testimonio visual de una abuela sevillista. La mujer, de longeva edad, a buen seguro sabrá mejor que muchos lo duro que se pasa viendo a su club en el abismo de segunda. En las imágenes se le puede ver con la cabeza mirando al suelo, pudiendo estar rezando, suspirando o clamando para sí misma, sufriendo a su manera los compases finales. Un gol de la Real Sociedad habría sido una losa terrible para el Sevilla FC y su cara reflejaba el nerviosismo, pero también el miedo, de toda una afición. Con el corazón en un puño.

Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales y esta abuela sevillista se ha ganado no solo el cariño de sus compañeros de grada, sino de prácticamente todos los amantes del fútbol. Hasta los rivales, hinchas de la Real Sociedad, no han dudado en ensalzar su figura, generando empatía por su manera de sufrir esos compases finales. Sin ir más lejos, no son pocos los hinchas txuri-urdines que han compartido el vídeo dedicándole bonitas palabras, incluso deseando suerte al Sevilla FC en su objetivo de la permanencia.