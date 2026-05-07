Basilio García Sevilla, 07 MAY 2026 - 14:40h.

La Federación de Peñas vuelve a convocar en la víspera del partido

La espectacular llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real

Compartir







El Sevilla FC sigue solicitando el aliento de su afición de cara a los partidos que restan en la presente temporada. El lunes dio resultado en el partido ante la Real Sociedad, y se repiten ciertos ítems de cara al encuentro de este sábado ante el RCD Espanyol, si cabe más importante incluso que el de la pasada jornada.

Así las cosas, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha vuelto a convocar a los aficionados para dar el último aliento al equipo en la víspera del choque. El viernes, a las 17.00 horas, tras el último entrenamiento que dispondrá Luis García Plaza, el sevillismo está convocado para apoyar a los jugadores como ya hicieran el pasado domingo junto al mosaico de la grada de Preferencia, por donde saldrán los futbolistas.

PUEDE INTERESARTE Biris Norte cambia de iniciativa para el Sevilla-Espanyol

Con el lema “el último aliento lo damos nosotros”, se ha convocado a una nueva concentración de apoyo a los futbolistas, siguiendo el rito instaurado el pasado fin de semana, que acabó con un discurso de Nemanja Gudelj, en calidad de capitán, a los aficionados presentes.

PUEDE INTERESARTE La UEFA ya denunció al Sevilla con 45.000 euros por el lanzamiento de rollos de papel

La concentración será tras el último entrenamiento de la semana del Sevilla, y a las 17.30 horas está programada la rueda de prensa de Luis García Plaza quien, acto seguido, hará pública la lista de convocados.

Más medidas

En este escenario volverán a jugar un papel fundamental los Biris Norte, quienes han decidido 'modificar' su estrategia para el duelo frente al Espanyol. En esta ocasión han instado a los sevillistas a acudir al Sánchez-Pizjuán con camisetas blancas, emulando así noches mágicas como la de aquella goleada al Manchester United en cuartos de final de la Europa League.

El Sevilla recibirá al Espanyol y al Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y deberá jugar ante el Villarreal en La Cerámica y ante el Celta en Balaídos, por lo que la tarea no es nada sencilla a pesar de las expectativas generadas tras los últimos resultados.

Según el modelo desarrollado por Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto) el Sevilla se salvaría en el 96.92% de casos si suma cinco puntos más en los cuatro encuentros restantes. Para tener una seguridad prácticamente plena, necesitaría seis puntos (99.96%), mientras que conseguir siete certificaría prácticamente su continuidad.