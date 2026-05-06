Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 11:41h.

LALIGA denuncia al Sevilla por el lanzamiento de rollos de papel ante la Real Sociedad

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El ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán el pasado lunes podría salirle caro, al menos en lo económico, al Sevilla. La afición blanquirroja preparó un increíble espectáculo previo a la salida de los equipos lanzando globos y rollos de papel higiénico al césped, situación que ha sido denunciada por LALIGA... como lo hizo anteriormente la UEFA.

Porque la imagen vivida este pasado lunes en Nervión recordó muchísimo a la que se presenció ante el Manchester United en la Europa League, cuando el público presente también lanzó un buen número de rollos de papel al césped.

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Por entonces, la UEFA decidió denunciar al Sevilla con una multa de 45.000 euros, una cifra que sorprendió especialmente al club hispalense, que se sintió duramente castigado respecto a otros sucesos vividos ese mismo año en la competición.

Ahora LALIGA ha propuesto para sanción al conjunto hispalense tras lo ocurrido, colocándole en su habitual lista de denuncias de la jornada junto a otra serie de insultos o sucesos.

"A la salida de los jugadores al campo, los aficionados locales, de manera generalizada desde todos los sectores de la grada, lanzaron rollos de papel higiénico al terreno de juego . Dicha acción había sido convocada por diferentes colectivos de animación del equipo local desde redes sociales.

Los voluntarios desplegados por el Club retiraron la mayoría del papel arrojado al terreno de juego, retardándose el inicio del partido por esta cuestión. En algunos momentos del partido se pudo detectar parte de este papel en el interior del terreno de juego, arrastrado por el viento", se puede leer en el escrito.

A falta de confirmación oficial, se presupone que el Sevilla volverá a recibir una sanción económica -por conocer aún la cuantía- que, eso sí, si el equipo acaba salvándose se pagará sin demasiado remordimiento, ya que habrá merecido la pena después de todo.