Biris Norte cambia de iniciativa para el Sevilla-Espanyol

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 13:03h.

Los Biris piden al sevillismo que acudan todos de blanco, cambiando así de color

La carta de Gudelj al sevillismo: "Queremos otro manicomio"

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El Sevilla FC se juega media permanencia este sábado y al igual que ocurriese contra la Real Sociedad el sevillismo está organizando todo tipo de iniciativas para intentar poner su granito de arena, generar un ambiente hostil para el rival y llevar en volandas a su equipo hacia la victoria. En este escenario volverán a jugar un papel fundamental los Biris Norte, quienes han decidido 'modificar' su estrategia para el duelo frente al Espanyol. En esta ocasión han instado a los sevillistas a acudir al Sánchez-Pizjuán con camisetas blancas, emulando así noches mágicas como la de aquella goleada al Manchester United en cuartos de final de la Europa League.

Al Sevilla FC le podrían bastar 5 puntos

El Sevilla recibirá al Espanyol y al Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y deberá jugar ante el Villarreal en La Cerámica y ante el Celta en Balaídos, por lo que la tarea no es nada sencilla a pesar de las expectativas generadas tras los últimos resultados.

Según el modelo desarrollado por Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto) el Sevilla se salvaría en el 96.92% de casos si suma cinco puntos más en los cuatro encuentros restantes. Para tener una seguridad prácticamente plena, necesitaría seis puntos (99.96%), mientras que conseguir siete certificaría prácticamente su continuidad.

Es importante señalar que con tres puntos únicamente de los 12 restantes, las estadísticas no le colocarían salvado ni en el 50% de los casos, mientras que si son cuatro unidades las que se suman, la cifra llegaría casi al 80%.