Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 07:23h.

El partido se juega este sábado, 13 de mayo, a las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Kike Salas, optimista ante este delicado momento: "Nosotros nunca nos dimos por muertos"

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El Sevilla FC y el RCD Espanyol juegan una nueva final en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio que, a buen seguro, replicará el magnífico ambiente del pasado lunes en el partido ante la Real Sociedad. La diferencia, esta vez, es que los catalanes sí tienen algo en juego, nada más y nada menos que la supervivencia en la categoría. ¡Saltarán chispas!

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Luis García Plaza como Manolo González, en un duelo a vida o muerte para los dos equipos, que se juegan escapar del descenso o meterse en problemas gordos.

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La alineación más probable de Luis García Plaza

El Sevilla podría dar su penúltimo paso hacia la permanencia de nuevo ante los suyos, que intentarán replicar un ambiente similar o idéntico al del pasado lunes. Luis García Plaza, muy contento con el rendimiento de los suyos ante la Real Sociedad, es probable que repita el once que consiguió la victoria.

Azpilicueta, que no llegó a jugar ante los donostiarras, o Djibril Sow, que vuelve tras sanción, podrían ser novedades en un once para el que hay ciertas dudas con Isaac Romero. El lebrijano se tuvo que retirar con unas molestias del último duelo y ha estado entre algodones durante la semana, pero en el club confían que pueda ser de la partida y para el madrileño es el delantero más utilizado. La única baja confirmada es la de Manu Bueno, que no volverá a jugar este curso, al igual que Marcao, al que se le retiró la ficha en enero.

Así, el once del Sevilla salvo obligación, sería el mismo que ante la Real Sociedad y estaría formado por: Odysseas; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Gudelj, Agoumé, Ejuke; Isaac Romero y Maupay.

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El once posible que puede sacar Manolo González

El Espanyol está a una sola victoria de dejar cerrada la salvación, pero el problema es que no ha conseguido ganar en lo que va de 2026, por lo que su magnífica primera vuelta se ha convertido en un catastrófico final de temporada que podría dar con sus huesos en los puestos calientes de la tabla clasificatoria.

En la defensa es donde menos dudas tiene Manolo González. Por delante de Dmitrovic, que vuelve a Nervión, estarán los mismos que jugaron ante el Real Madrid, con Calero y Carlos Romero apercibidos. En las mismas circunstancias están Edu Expósito y Pol Lozano, mientras que la única baja confirmada es la de Javi Puado, lesionado de larga duración.

Así, el once del Espanyol estaría conformado por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Pere Milla y Kike García.