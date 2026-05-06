Kike Salas, optimista ante este delicado momento: "Nosotros nunca nos dimos por muertos"

Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 13:35h.

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Kike Salas, central del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este miércoles horas después del triunfo ante la Real Sociedad y se mostró, además de muy agradecido al público, convencido de que la situación acabará de manera satisfactoria.

"Nos encontramos con una gran energía positiva, con bastante confianza. Estos días hemos estado recuperando después del esfuerzo, creo que estuvimos 100 minutos dando el máximo", comenzaba argumentando el zaguero.

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Cuestionado por la mejoría defensiva, Kike Salas argumentaba que "cada partido es diferente, pero llevamos trabajando mucho tiempo para mejorar y se vio reflejado el lunes. Si mantenemos la portería a cero, sabemos que podemos ganar, confiamos plenamente en los de arriba".

El resto de respuesta de Kike Salas

La sorpresa del entrenador: "Fue una gran sorpresa, nadie lo esperaba. Fue un gran momento, los familiares también están sufriendo, siempre nos apoyan y es una gran fuente de energía antes del encuentro".

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El ambiente del Sánchez-Pizjuán: "Es impresionante, lo de la afición es espectacular. Ellos saben que es un momento difícil y siempre están ahí. Les sentimos desde dentro y el otro día nos dieron el plus para ganar el partido".

"Ellos son conscientes del momento que vivimos, siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Sentimos el máximo apoyo, nos dieron esa fuerza para aguantar los 100 minutos. Esa victoria también es gracias a ellos".

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Cambios dentro del vestuario: "Entre nosotros no ha cambiado nada, nosotros siempre vamos con la intención de ganar. Estas semanas hemos sentido un gran apoyo, pensamos que era un momento importante y han respondido".

El partido ante el Espanyol: "Lo vamos a preparar de la mejor manera, con la misma ilusión, con las ganas. Tenemos días por delante para prepararlo, sabemos que es una final, que la afición estará con nosotros. Debemos hacerlo por todos los aficionados y por todos nosotros, que llevamos un año complicado".

La reacción de la afición tras la derrota ante Osasuna: "En Pamplona fue complicado, creo que hicimos 70' buenos, que estábamos metidos en el partido. Se nos escapó al final y fue muy duro. Es normal que después de ese partido tuviesen ese momento de tensión, podríamos haber dado un poco más, pero a partir del lunes nos apoyaron al máximo".

Situación del vestuario a día de hoy: "Nosotros estábamos dolidos, pero nosotros nunca hemos estado muertos, siempre hemos confiado en nosotros mismos. Lo vimos el lunes, con esa misma energía tenemos que ir al sábado".

"Todos los partidos son complicados, creo que todos los equipos vienen a ganar y el sábado será complicado. Nosotros tenemos confianza plena en nosotros mismos y con la afición, estoy seguro que lo vamos a sacar".

¿Qué esperas de la afición?: "Nosotros no podemos pedirles nada, después de esta semana estamos super orgullosos y contentos por lo que nos han dado. El sábado será otro manicomio en Nervión, estarán a muerte. Confiamos en darles todo para que se sientan orgullosos de nosotros".

Su situación personal: "Me siento uno más, no suelo escuchar mucho porque también he recibido críticas. Lo estoy dando todo, así va a ser hasta final de temporada. Es una energía positiva que la afición me apoye, pero todos estamos dejándolo todo. Hasta final de temporada será así".

"Me estoy encontrando bien, con mucha fuerza. Gracias a todo el equipo, con confianza plena en seguir mejorando, trabajando cada día para dejarlo todo por el club".

El momento de Andrés Castrín: "Se lo merece, es un gran profesional, una gran persona. Estoy muy contento por él, viene trabajando día a día para estar en el once. Me siento muy bien con él".