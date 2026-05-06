La plantilla del Espanyol cree que esta "es la semana más importante del año"

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 19:21h.

Edu Expósito y Pol Lozano coinciden en que la visita a Nervión es toda una final por la pernamencia

Biris Norte cambia de iniciativa para el Sevilla-Espanyol

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Pol Lozano, centrocampista del Espanyol, ha afirmado que esta semana es "la más importante de toda la temporada" y aseguró que el equipo "se está jugando mucho este fin de semana" en el partido contra el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán, este sábado.

En declaraciones a los medios del club, el futbolista ha recordado que el Espanyol ya ganó al cuadro andaluz en casa (2-1). "Sabemos dónde tenemos que hacerles daño y que si estamos los 90 minutos concentrados podemos sacar un resultado positivo de ahí, segurísimo. Estamos convencidos", auguró.

Pol Lozano calificó el partido contra el Sevilla, rival directo por evitar el descenso, de "final". "Nos exigirá mucho. Lo debemos hacer es tener confianza y estar a la altura del partido que tenemos este fin de semana. El campo estará lleno y la gente aprieta", argumentó el canterano blanquiazul.

El centrocampista confesó que la racha negativa del Espanyol, que no ha ganado en este 2026, "hace daño" y más después de la primera vuelta del equipo, en la que se instaló en los puestos europeos: "Hace daño llevar tantas jornadas sin ganar, evidentemente. Y sobre todo cuando habías hecho una primera vuelta como para luchar por cosas que no son el descenso, como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que tenemos que saber lo que nos jugamos y afrontarlo con determinación".