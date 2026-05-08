Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 16:59h.

El delantero lebrijano está a disposición de Luis García Plaza

La conjura del Espanyol antes de su 'final' en el Sánchez-Pizjuán, con Manolo González más implicado que nunca

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Isaac Romero está siendo el nombre propio de la semana de trabajo sevillista. El lebrijano se retiró del partido del lunes ante la Real Sociedad en el descanso, aquejado de unas molestias que estuvieron a punto de dejarle sin participación, y en los días posteriores no ha trabajado con el resto del grupo en la preparación de la segunda final de la semana, la que disputarán los nervionenses este sábado ante el RCD Espanyol en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, este viernes ha sido el gran protagonista del entrenamiento vespertino que se ha celebrado en el coliseo sevillista. Tal y como avanzó este medio el jueves, Isaac Romero se ha entrenado con total normalidad con el resto de sus compañeros y podrá estar a disposición de Luis García Plaza para el partido de la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

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El atacante es el preferido por el madrileño, ya que es el que más minutos ha disputado desde su llegada, pues entiende que su movilidad le da mucho al equipo acompañado de un delantero. Así, ante la Real jugó infiltrado, y este sábado se hará todo lo posible para que vuelva a ser de la partida, presumiblemente acompañando a Neal Maupay en la vanguardia local.

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Otra sesión marcada por la afición

En el entrenamiento, ha llamado también la atención la charla que ha mantenido García Plaza con Nemanja Gudelj. El balcánico también tiene algunos problemas físicos tras retirarse extenuado del choque del lunes, pero es el capitán, se ha echado al equipo a la espalda en momentos complicados y además ejerce de portavoz cuando es necesario. Y eso lo sabe el entrenador.

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En el Sánchez-Pizjuán han vuelto a entrenar los jugadores con la presencia de las banderas y pancartas de numerosas peñas, que siguen echando el resto para que el Sevilla consiga la permanencia. Este sábado, otra final.