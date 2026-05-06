Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 16:44h.

Los titulares se ejercitaron a menor ritmo este miércoles

Manu Bueno, lesionado en el Sevilla FC: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

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Todos quieren estar en este delicado momento. El Sevilla, tras una jornada de recuperación, volvió al trabajo en la ciudad deportiva este miércoles en una sesión en la que Isaac Romero no trabajó con sus compañeros y a la que acudió, al menos a la charla inicial, hasta Manu Bueno en muletas.

Con los titulares ante la Real Sociedad ejercitándose a menor ritmo durante la sesión de la jornada, Luis García Plaza arrancó el entrenamiento con una pequeña charla en la que estuvieron todos los jugadores del primer plantel, incluido Manu Bueno.

El mediocampista, recién lesionado, acudió al centro de la charla en muletas, evidenciando que será altamente complicado volver a verle con sus compañeros jugando en esta temporada que agoniza.

Igualmente, también presenció la charla en chanclas Isaac Romero, futbolista que forzó para jugar la primera mitad ante la Real Sociedad y que tuvo que marcharse al descanso ante las molestias físicas.

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El propio Luis García Plaza comentó tras la cita ante la Real que espera que Isaac Romero no tenga problema alguno en ejercitarse esta misma semana con sus compañeros y estar disponible ante el Espanyol, pero habrá que esperar al avance de los días para conocer el estado real del punta.

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Luis García Plaza 'adapta' su semana

La sesión, que comenzó pasadas las 16.00 horas, contó con imágenes curiosas como la de un García Plaza en calzonas y medias ante el calor que se vivía a la hora del entrenamiento.

Es importante señalar que el técnico ha cambiado todos los entrenamientos de la semana, colocándolos de tarde, con la intención de adaptar a su equipo a la hora del encuentro ante el Espanyol, aunque se espera que el sábado las condiciones climatológicas cambien, ya que las primeras previsiones apuntan a una jornada lluviosa en la capital hispalense.