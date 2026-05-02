Manu Bueno, lesionado en el Sevilla FC: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 16:04h.

El centrocampista se ha lesionado en el entrenamiento de este sábado y no estará contra la Real Sociedad

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Manu Bueno ha tenido que retirarse lesionado del entrenamiento de este sábado. Las pruebas realizadas por los servicios médicos del Sevilla FC han determinado que el centrocampista sufre un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha. La dolencia queda ahora pendiente de evolución, por lo que el futbolista deberá iniciar un periodo de recuperación antes de volver a ejercitarse con normalidad. El futbolista jerezano había ganado cierto protagonismo desde la llegada de Luis García Plaza. Disputó media hora en Oviedo, fue titular ante Atlético de Madrid y Levante, pero su error en la marca del primer gol granota le hizo quedarse sin minutos frente a Osasuna. La ausencia de Manu Bueno se suma a las ya confirmadas de Marcao, sin ficha por baja de larga duración, y Djibril Sow, que deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Por su parte, la Real Sociedad sí que podrá contar con el portugués Gonçalo Guedes tras superar las molestias en el tobillo. El futbolista ha estado ausente en los últimos dos compromisos ligueros tras disputar la final de la Copa del Rey -que ganó su equipo al Atlético de Madrid-, infiltrado por una fractura de un dedo del pie además del esguince que sufrió ese mismo día en el penalti que le hizo el argentino Juan Musso.

Dos semanas le han bastado para volver a los entrenamientos y, si Matarazzo quiere, poder jugar ante el Sevilla. La última aparición del atacante portugués fue hace exactamente dos semanas, el 18 de abril, cuando la Real tocó el cielo de Sevilla. Precisamente, Guedes podría reaparecer en la capital hispalense, pero esta vez en el Sánchez Pizjuán para un duelo que se prevé de mucho nerviosismo por todo lo que hay en juego por parte local.

En la sesión de este sábado, el técnico de Nueva Jersey no ha podido contar con los lesionados Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez y Odriozola. El domingo será el último entrenamiento previo al viaje a la capital andaluza, por lo que habrá que esperar para conocer la convocatoria.