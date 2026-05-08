Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 19:34h.

Djibril Sow, que vuelve tras sanción, es novedad

Isaac Romero se apunta a la segunda final de la semana

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El Sevilla FC necesita volver a ganar este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cinco días después de que el coliseo nervionense espoleara a los suyos hacia los tres puntos ante la Real Sociedad, vuelve el fútbol a Nervión para un partido vital ante el RCD Espanyol en el que el sevillismo volverá a dar todo de sí.

Así, el técnico madrileño ha convocado a 26 hombres para el partido de máxima transcendencia: Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Isaac Romero, Joan Jordán, Akor Adams, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Gabriel Suazo, Orjen Nyland, Peque, Cardoso, Juanlu, Neal Maupay, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Chidera Ejuke, Fede Gattoni, Adnen Januzaj, Alberto Flores, Castrí, Oso.

La principal novedad es la presencia de Djibril Sow, que no pudo jugar ante la Real Sociedad al estas sancionado por acumulación de amonestaciones. Además, entran en la convocatoria jugadores que estuvieron entre algodones durante la semana como Isaac Romero o Nemanja Gudelj.

Isaac Romero y Azpilicueta están mejor

El propio entrenador ha confirmado este viernes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol, que prácticamente todos los jugadores están disponibles, a excepción de Marcao, lesionado y sin ficha, y Manu Bueno, que también está recuperándose de sus problemas físicos.

En ese sentido, habló sobre el estado tanto de Isaac Romero como de Azpilicueta, a los que encuentra mejor que el pasado lunes. "Isaac va a jugar porque está mejor que el otro día. A lo mejor no dura 90 minutos, pero está mucho mejor", explicaba Luis García Plaza.

Sobre Azpilicueta, tres cuartos de lo mismo. "Ha entrenado más y si tiene que jugar, puede jugar. Jose está haciendo buenos partidos y César nos puede ayudar. Lleva más tiempo parado, pero está con esos ritmos de entrenamientos. Ha sumado entrenamientos, fútbol...", concretaba acerca del navarro, una pieza clave desde su jerarquía en el engranaje del equipo.