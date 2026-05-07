Los canteranos del Sevilla organizan una sorpresa para ganar al Espanyol: "Va en nuestra sangre"

Álvaro Borrego 07 MAY 2026 - 22:31h.

El club sigue preparando iniciativas para reforzar la confianza de los futbolistas y esta vez han sido los canteranos los protagonistas

La plantilla del Espanyol cree que esta "es la semana más importante del año"

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El Sevilla FC afronta una semana clave para evitar el descenso. Una victoria contra el Espanyol ampliaría y mucho las opciones de la permanencia, pudiendo, si los resultados sonríen, meterle cuatro puntos al 17º de la clasificación a tres jornadas para el final de LALIGA. Al igual que ocurriese el pasado fin de semana, para este sábado hay un sinfín de iniciativas preparadas. Cualquier ayuda posible será positiva si ello sirve para sacar los tres puntos. No solo los Biris Norte se han movilizado estos días, sino que el departamento de prensa, de marketing y los propios trabajadores de la entidad están colaborando para ello. En esta ocasión han sido los canteranos los protagonistas, queriendo ser partícipes de un objetivo que evitaría el abismo deportivo y sobre todo económico de la sociedad.

Y es que este jueves el Sevilla FC ha preparado una sorpresa muy especial. Nada más acabar el entrenamiento los capitanes de los equipos de las categorías inferiores de la entidad han acudido al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para transmitirle a la plantilla cómo viven el sevillismo y lo vital que sería lograr los tres puntos contra el Espanyol. "El sábado tenemos una final y hay que ganarla. Desde pequeñito me han enseñado que las finales no se juegan, se ganan. Vamos a ganar y demostrar que en la sangre sevillista va el nunca rendirse", eran algunos de los comentarios de los canteranos.

Puedes ver la sorpresa en el siguiente vídeo.