Redacción ElDesmarque Madrid, 14 MAY 2026 - 09:44h.

El centrocampista del Mallorca habló de la situación del conjunto bermellón después de la derrota frente al Getafe

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la victoria del Alavés y la derrota del Mallorca

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El RCD Mallorca perdió por tres goles a uno contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en la jornada 36 de LA LIGA EA Sports y el conjunto bermellón se ha quedado, a expensas de que juegue el Girona esta noche frente a la Real Sociedad, empatado a 39 puntos con el Levante y el propio club catalán. Los de José Bordalás no dieron ninguna opción al Mallorca que, pese al gol de Oscar Mascarell en el minuto 65, no estuvo cerca de remontar. La victoria del Deportivo Alavés frente al Fútbol Club Barcelona ha hecho que los de Martín Demichelis se acerquen a la zona de peligro, pero el equipo de las Islas Baleares afronta las dos últimas fechas de la temporada con la esperanza de salvarse ya que el siguiente encuentro es frente el Levante fuera de casa y la última jornada contra el Real Oviedo, que ya está descendido, en Son Moix.

Omar Mascarell cree que el vestuario del Mallorca no debe bajar los brazos

El centrocampista de Guinea Ecuatorial habló para el micrófono de DAZN sobre la situación del Mallorca en la entrevista después del partido y aseguró que no es el momento de rendirse. "Durísimo es poco. Estamos en el final de temporada, quedan seis puntos en juego. Creo que bajar los brazos ahora mismo sería pegarnos un tiro en el pie", dijo Mascarell. El hispanoguineano también aclaró que tanto él como sus compañeros van a aceptar las críticas de su afición después de la derrota de ayer. "Sé que nuestra afición nos va a apoyar hasta el final aunque hoy estemos cabreados. Estaremos dispuestos a asumir todo tipo de críticas porque nos las merecemos después de un partido así", confesó.

El único goleador bermellón en el partido contra el Getafe planteó un escenario que el vestuario del Mallorca cree que les serviría para no descender. "Hay que ir a por el 6 de 6 (puntos) si queremos salvarnos, es el objetivo que tenemos. Hay que estar unidos y salvar al equipo. Somos capaces de ello", explicó. El conjunto balear jugará frente al Levante en el Ciutat de Valéncia en un duelo crucial para la permanencia y acabará la temporada contra el Real Oviedo, que ya está descendido matemáticamente.