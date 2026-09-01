El Real Madrid ingresa otro puñado de millones por el fichaje de Chema Andrés en la Premier League

Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 19:59h.

El entorno de Camavinga se pronuncia sobre las ofertas del mercado y la postura del jugador

Se marchó a Alemania el pasado curso por seis millones de euros

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El mercado de fichajes del Real Madrid ha estado marcado por los grandes fichajes que ha efectuado Florentino Pérez y por las múltiples ventas de gente de la casa, las cuales han dejado una buena suma de dinero en las arcas del club. Una de las últimas ha sido la de Manuel Ángel rumbo al Fulham, a la que también hay que sumar otro movimiento de un ex de la casa blanca que vuelve a dejar un buen pellizco en la entidad. Se trata de Chema Andrés.

El pivote valenciano de 21 años llegó a la cantera del Real Madrid en 2018 desde el Levante y formó parte del club merengue hasta el pasado año, cuando puso rumbo al Stuttgart. El Madrid se guardó el 50% de los derechos del futbolista, por quien el conjunto alemán pagó seis millones de euros. El Brighton de la Premier League no ha perdido de vista a Chema Andrés y se lanzó a por su fichaje en las últimas horas del mercado.

El conjunto británico pagará 23 millones de euros por su incorporación, por lo que el Madrid percibirá 11,5 kilos que se suman a los alrededor de 200 que ya ha ingresado por las ventas antes mencionadas. Algunos de los muchos movimientos del club han generado debate. Solo el futuro aclarará si el plan a seguir fue el idóneo.

David Jiménez, jugador de pleno derecho del Oviedo

David Jiménez, decimoquinto fichaje del Real Oviedo, se entrenó esta mañana a las órdenes de Julián Calero, pocas horas después de que el club azul y el Real Madrid cerrasen el traspaso del lateral derecho.

El defensa de 22 años trabajó al mismo ritmo que sus compañeros y es posible que este domingo entre por primera vez en una convocatoria, con vistas al partido ante el Burgos en el Carlos Tartiere, para el que Calero sigue contando con las bajas de Ilyas Chaira, Carlos Fernández y Chris Ramos, todos ellos ausentes en el triunfo ante el Albacete.