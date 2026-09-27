Alberto Cercós García 27 SEP 2026 - 14:51h.

Joao Félix habla de cómo vivió su etapa en el Atlético de Madrid

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Joao Félix ha echado la vista atrás para repasar una de las etapas más importantes de su carrera: su paso por el Atlético de Madrid. El portugués, que ahora busca una nueva vida futbolística en Arabia Saudí, no reniega de aquella aventura rojiblanca pese a que terminó muy lejos de las expectativas que acompañaron a su fichaje. Llegó al Metropolitano en 2019, con apenas 19 años y convertido en uno de los grandes talentos del fútbol europeo, después de que el Atlético pagara al Benfica 127,2 millones de euros. Seis años después, Joao reconoce que habría cambiado algunas cosas, pero no se arrepiente de haber tomado aquella decisión.

Joao Félix repasa su época en el Atleti

"Bueno, no me arrepiento, obviamente que no. Tuve momentos muy lindos, muy importantes en el Atleti. Claro que me habría gustado que las cosas hubieran ido mejor, pero eso es el fútbol, es el crecimiento como futbolista", explica el portugués en declaraciones a AS. Una reflexión que resume una relación con muchos altibajos. Joao tuvo destellos de la calidad que le convirtió en una de las grandes promesas del continente, pero nunca consiguió asentarse como la estrella indiscutible que se esperaba. La relación con Diego Pablo Simeone también atravesó diferentes momentos y, con el paso de los años, el atacante terminó saliendo cedido al Chelsea y posteriormente al Barcelona antes de poner punto final a su etapa como rojiblanco.

Ahora, desde Arabia, Joao mira aquella experiencia con cierta perspectiva y también con autocrítica. "Me sirvió para crecer, aprender", admite, antes de recordar uno de los grandes éxitos que sí vivió con el Atlético: "Salimos campeones un año, con una temporada muy buena". El portugués asegura que nunca dejó de intentarlo: "Nunca dejé de intentar hacer lo mejor para mí y para el equipo. Intenté ayudar cuando podía y si las cosas no salieron, pues no salieron". Eso sí, reconoce la espina que queda: "Me gustaría haber tenido más momentos altos de los que tuve en el Atlético". Una frase que refleja el contraste entre el enorme talento que le llevó a Madrid y una aventura que, pese a no terminar como muchos imaginaban, Joao Félix no cambiaría.