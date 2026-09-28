Salida sorpresa en el Atlético de Madrid con el mercado cerrado, se va a Emiratos Árabes

El Atlético ha anunciado un acuerdo con el United Football Club

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El mercado de fichajes de LaLiga está cerrado desde el pasado 1 de septiembre, pero hay clubes que siguen moviéndose. Entre ellos está el Atlético de Madrid, que este mismo domingo ha anunciando una salida cuanto menos sorprendente. El protagonista en cuestión es Aleksa Puric, un jugador que el pasado curso llegó a debutar con el primer equipo y que ahora, a las puertas de octubre, se marcha a Emiratos Árabes Unidos.

"El Atlético de Madrid y el United Football Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de Aleksa Puric al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos", anunció este domingo por la tarde el club rojiblanco a través de sus canales oficiales.

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El paso de Aleksa Puric por el Atlético de Madrid

Puric, que ahora tiene 23 años, llegó procedente del Racing de Ferrol en julio de 2025 al filial del Atlético de Madrid, con el que disputó 34 partidos el pasado curso en el que el equipo dirigido por Fernando Torres, que luchó por el ascenso a Segunda. Además, en medio de las numerosas rotaciones ligueras de Diego Pablo Simeone durante el tramo final del pasado ejercicio, llegó a tener minutos con el primer equipo en dos ocasiones: debutó en Mestalla saliendo en el tramo final en la jornada 34 y jugó toda la segunda parte del último duelo del curso en Villarreal. En este inicio de temporada, por contra, sólo había jugado 30 minutos con el filial en las cinco primeras jornadas en Primera RFEF.

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Como curiosidad para el recuerdo, Simeone confundió hace poco más de un año durante una entrevista el nombre de Marc Pubill, que acababa de llegar por entonces, con el de Aleksa Puric, pues los dos ocupaban la misma demarcación y eran recién llegados, además de sus similitudes físicas.

"Desde el club le agradecemos todo el trabajo y compromiso durante su etapa en el club y le deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional", ha añadido la entidad rojiblanca en su comunicado oficial.