Un notable Racing de Santander aprende la Primera lección a costa del Villarreal

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 18:59h.

Dos chispazos evitaron un debut soñado en El Sardinero

El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

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Si ha podido ver la primera mitad de este Racing de Santander-Villarreal CF debe saber que se ha perdido uno de los mejores 45 minutos de todo 2026 en LALIGA EA Sports. Con El Sardinero hasta la bandera, los pupilos de José Alberto López protagonizaron un debut de ensueño y casi dejan en la lona a todo un equipo Champions League. Y entonces, en cuestión de un minuto, el equipo santanderino aprendió la 'Primera' lección en la élite nacional.

El partido comenzó con el equipo groguet amenazando el área racinguista, pero Julen Agirrezabala se mantuvo firme bajo palos. De menos a más, los locales tuvieron que reponerse a la temprana lesión de Pedro Felipe y lo hicieron a la perfección. Jorge Salinasm en una acción de pillo, fue objeto de penalti y Andrés Martín no falló. Catorce años después, El Sardinero volvía a celebrar un gol en Primera División.

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La calidad decide partidos en Primera División

Parecía que el Villarreal despertaba, pero fue un espejismo. El Racing elevó la intensidad y amenazó el área de Luiz Júnior constantemente. Y tal fue la insistencia que, con un zambombazo lejano, Sergio Martínez marcó el gol de su vida. El inicio soñado.

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Todo parecía de película en Santander, pero fue entonces cuando comprobó lo que es LALIGA EA Sports. Dos chispazos en un minuto. Así igualó el Villarreal el encuentro antes del descanso. Primero Pape Gueye y a renglón seguido Nicolas Pépé con dos latigazos medidos superaron a Julen Agirrezabala. Todo se decidiría en la segunda parte.

Tras la reanudación, el Racing volvió a salir muy intenso pero fue el Villarreal el equipo más fresco de piernas. Julen Agirrezabala evitó el tercero de los visitantes en un par de acciones cuando más apretaban los visitantes. Fue entonces cuando los pupilos de José Alberto López optaron por bajar revoluciones y amasaron el balón.

El Racing tiró de orgullo y gracias al empuje de cambios como el de Yassir Zabiri volvió a amenazar la portería del Villarreal en la recta final del encuentro. Ambos equipos acabaron pagando el titánico esfuerzo de la primera mitad y firmaron las tablas.