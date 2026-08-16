Alineaciones confirmadas de Racing de Santander y Villarreal en la jornada 1 de LALIGA

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 15:39h.

Los santanderinos regresan a la élite y submarino amarillo quiere seguir en lo más alto

El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

Compartir







El Sardinero vuelve a acoger un encuentro de LALIGA EA Sports. Este domingo, el Racing de Santander regresa a la élite nacional tras una temporada de ensueño en la categoría de plata. Y lo hace con un marcado estilo de juego que tendrá una prueba de altura nada más empezar. El Villarreal CF, asentado en la UEFA Champions League y con la novedad de Iñigo Pérez, tratará de amargar el debut liguero de los locales.

Aún pendiente del mercado de fichajes, José Alberto López se presenta en Primera División como uno de los posibles técnicos revelación. Ante el Villarreal saca un once en el que destaca la base del pasado curso. Por su parte, Iñigo Pérez no se guarda nada.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid echa cuenta por Nicolas Jackson y un segundo fichaje ofensivo

La alineación titular del Racing de Santander

Este es el once confirmado del Racing de Santander. Julen Agirrezabala es la gran novedad en el once santanderino. Destacan las titularidades de Sergio Canales e Iñigo Vicente, dos de los activos más importantes del club. Además, Jorge Salinas, relacionado con el Atlético de Madrid, también se cuela en la alineación.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona trabaja para salvar la última diferencia por Rodri Hernández

El once confirmado del Villarreal CF

Esta es la alineación titular del Villarreal CF. En portería, Junior parte de inicio y contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Mouriño, Foyth, Renato Veiga y Carlos Romero. Por delante, Iñigo Pérez confía en el doble pivote formado por Gueye y Santi Comesaña. En banda derecha, Pépé; en banda izquierda, Moleiro. Y arriba, una doble punta que componen Ayoze Pérez y Mikautadze.

PUEDE INTERESARTE Zaragoza y Valencia discuten el fichaje de Rubén Iranzo por un porcentaje y un problema

La previa del partido

El Racing de Santander regresa a la élite del fútbol español 14 años después con una plantilla, por el momento, poco renovada, y la intención de mantenerse fiel al estilo de juego que le llevó la temporada pasada a ser el mejor equipo de LaLiga Hypermotion y conseguir finalmente el ansiado ascenso a Primera.

Así lo manifestó el técnico verdiblanco, José Alberto López, en la previa del encuentro, en la que aseguró que el equipo no va a "renunciar a sus principios y estilo de juego", pese a ser consciente de las exigencias que la competición les impondrá durante este curso.

El primer escollo será el Villarreal, un equipo de Liga de Campeones y que afronta la nueva temporada con Íñigo Pérez, técnico que llevó al Rayo Vallecano a la primera final europea de su historia, y una plantilla llena de jugadores internacionales.

Curiosamente el último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar la temporada pasada en Copa del Rey, y en aquella ocasión el Racing se impuso 2-1 en El Sardinero, con dos tantos de Juan Carlos Arana que dieron el pase a la siguiente ronda al conjunto cántabro.