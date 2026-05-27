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Alineaciones confirmadas de Crystal Palace y Rayo Vallecano en la final de la Conference League

Iñigo Pérez, durante un entrenamiento con el Rayo antes de la final.
Iñigo Pérez, durante un entrenamiento con el Rayo antes de la final.. EFE
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Crystal Palace y Rayo Vallecano están a poco menos de dos horas para disputar la final de la Conference League en Leipzig. La historia se cita con ambos conjuntos y con un equipo vallecano desplazado en masa a la ciudad alemana para vivir la primera final europea de su historia. Todo es ilusión en Vallecas de cara a un choque que nadie olvidará jamás.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Iñigo Pérez como Oliver Grasner dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego del Leipzig Stadium.

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Oliver Grasner, en rueda de prensa.
Oliver Grasner, en rueda de prensa.. EFE

El once titular del Crystal Palace

Este es el once inicial del Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell, Wharton, Kamada, Yeremy Pino, Sarr y Mateta.

En el banquillo se quedan Benítez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny y Cardines.

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El once titular del Rayo Vallecano

Iñigo Pérez sale con Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarria, Óscar Valentín, Unai López, Isi, Álvaro, De Frutos y Alemao.

En el banquillos se quedan Cárdenas, Molina, Pedro, Óscar Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha y Mendy.

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