Alineaciones confirmadas de Crystal Palace y Rayo Vallecano en la final de la Conference League

Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 20:00h.

José Luis Martínez-Almeida y su halago a la temporada del Rayo Vallecano: "Estamos ante el primer equipo de Madrid"

Los elegidos por Iñigo Pérez y Oliver Glasner

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Crystal Palace y Rayo Vallecano están a poco menos de dos horas para disputar la final de la Conference League en Leipzig. La historia se cita con ambos conjuntos y con un equipo vallecano desplazado en masa a la ciudad alemana para vivir la primera final europea de su historia. Todo es ilusión en Vallecas de cara a un choque que nadie olvidará jamás.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Iñigo Pérez como Oliver Grasner dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego del Leipzig Stadium.

El once titular del Crystal Palace

Este es el once inicial del Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell, Wharton, Kamada, Yeremy Pino, Sarr y Mateta.

En el banquillo se quedan Benítez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny y Cardines.

El once titular del Rayo Vallecano

Iñigo Pérez sale con Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarria, Óscar Valentín, Unai López, Isi, Álvaro, De Frutos y Alemao.

En el banquillos se quedan Cárdenas, Molina, Pedro, Óscar Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha y Mendy.