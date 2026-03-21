Javi Rayo 21 MAR 2026 - 09:18h.

Andoni Iraola habló de los rumores tras el partido ante el Manchester United

Mikel San José reflexiona por el adiós de Ernesto Valverde en el Athletic: "No por eso deja de doler"

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Andoni Iraola es el gran favorito para sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic Club después de que el técnico extremeño anunciara en un comunicado en la mañana de este viernes que no seguirá al frente del equipo vasco la próxima temporada. El actual entrenador del Bournomouth es el elegido por la dirección deportiva del conjunto bilbaíno para ser el encargado de liderar el próximo proyecto deportivo de los leones.

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Andoni Iraola, el gran favorito para sustituir a Ernesto Valverde

Aunque los rumores ya han llegado a Inglaterra, Iraola tiene contrato hasta junio de este año y tendrá que enfocarse en dejar al Bournomouth lo más alto posible en la Premier League. El conjunto cherry sacó un empate ante el Manchester United este mismo viernes en lo que supuso el primer partido de su equipo tras hacerse oficial la decisión de Ernesto Valverde.

Como era de esperar, la prensa inglesa preguntó a Iraola por esos rumores y por si podría asegurar su continuidad en el Bournomouth para la próxima temporada. Haciendo gala de su profesionalidad, el exjugador del Athletic mostró su compromiso con su actual equipo y señaló que no es la primera vez que se le relaciona con el banquillo de San Mamés.

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"Lo he dicho muchas veces: estoy muy contento aquí. Tengo una excelente relación con el club y, si bien es cierto que tendremos que tomar una decisión al respecto, es una situación que he vivido durante la mayor parte de mis años como entrenador. No es algo nuevo para mí.", señaló Andoni Iraola en la rueda de prensa post partido. Unas palabras cargadas de tibieza para no enfadar a su todavía afición ni preocupar en exceso a la que podría ser su nueva hinchada -si es que alguna vez dejó de serlo- este próximo verano