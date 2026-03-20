Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 20:17h.

Andoni Iraola, la opción principal del Athletic para el banquillo

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El Athletic Club está ya en la búsqueda de un entrenador para la 26/27 después de haber anunciado este viernes la salida de Ernesto Valverde al final de la presente temporada. Varios nombres han aparecido en la agenda rojiblanca aunque, por encima del resto de ellos, aparece la figura de un Andoni Iraola que es el principal candidato a ocupar el banquillo de San Mamés.

Tal y como avanza Matteo Moretto, el exjugador zurigorri es la opción número 1 para sustituir al Txingurri a partir del próximo verano, habiéndose producido incluso "contactos" ante una propuesta que ilusiona mucho al técnico. El de Usurbil finaliza contrato con el Bournemouth a finales de la presente campaña y, hace una semana, ya se pronunció sobre su futuro con los cherries dejando en el aire su continuidad.

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Tras arrancar su carrera como entrenador en el AEK Larnaca, Andoni Iraola ha mantenido una gran trayectoria en los banquillos. En la 19/20 mantuvo al Mirandés en LALIGA Hypermotion y, de ahí, pasó al Rayo Vallecano el siguiente año consiguiendo el ascenso en el play off y la permanencia en las dos primeras campañas en Primera División.

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Esto le granjeó el interés del Bournemouth, a los que ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League durante estos tres años rozando Europa con una decidida apuesta por los jugadores jóvenes. El entrenador del club del sur de Inglaterra ha revalorizado a futbolistas como Dominic Solanke, Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi, Milos Kerkez o Antoine Semenyo, presentes todos ellos en clubes Champions, tras haber logrado un beneficio de más de 300 millones de euros entre las dos últimas ventanas del mercado.

Esto le ha valido a Andoni Iraola el interés de varios de los grandes clubes de la Premier League como el Manchester United o el Tottenham durante estos años. Los Spurs siguen detrás de su incorporación mientras Igor Tudor no logra asegurar la salvación aunque la opción del Athletic estaría por delante de los londinenses.

La leyenda de Andoni Iraola en el Athletic como futbolista

De cerrarse la llegada de Iraola al Athletic, el guipuzcoano buscaría ampliar su ya largo historial con el equipo bilbaíno después de haber disputado más de medio millar de partidos como futbolista. Entre 2003 y 2015 jugó un total de 510 encuentros en los que anotó 38 goles con la espina de las tres finales de Copa del Rey perdidas en 2009, 2012 y 2015 y la de Europa League en 2012, marchándose a Nueva York justo antes de que el equipo ganara la Supercopa de España en 2015.

Precisamente, varias de esas temporadas las disputó de la mano de Ernesto Valverde como entrenador en las dos primeras etapas del Txingurri en San Mamés, ya que fue él mismo el que le dio la alternativa en el primer equipo en 2003 al ascender juntos desde el filial. La gran relación entre ambos ha quedado patente en cada Athletic-Rayo en los que se han enfrentado, con elogios incluidos cuando han tenido la oportunidad en sala de prensa.