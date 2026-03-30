Nico Serrano explica el cabreo del Villarreal con el Athletic por su fichaje: "Dejaron de hacerlo"

Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 07:36h.

Se fue con doce años

Álvaro Núñez revela su ejemplo a seguir con claro ADN Athletic: "¿Jugador favorito?"

Compartir







BizkaiaNico Serrano sigue buscando su hueco en el Athletic Club. El extremo izquierdo está viviendo otra temporada difícil, aunque sí es cierto que ha tenido sus momentos, como aquella noche en Bérgamo. A sus 23 años, el futbolista navarro demuestra una gran madurez, forjada en los periodos de cesión que ha tenido que vivir. No obstante, antes del equipo rojiblanco, el atacante defendió la camiseta del Villarreal CF.

Siendo un niño, el conjunto groguet puso sus ojos en un prometedor talento que comenzaba a despuntar en la cantera de Osasuna. Cuando tan solo tenía doce años, el Villarreal le tentó, y junto a su familia, acabó aceptando la propuesta del submarino amarillo.

Ahora, en una entrevista concedida a Diario AS, Nico Serrano recuerda aquella etapa de su carrera, pero sobre todo explica por qué desde entonces las relaciones entre Athletic Club y Villarreal CF están rotas, mucho antes del caso Igor Oyono.

PUEDE INTERESARTE Los jugadores que acaban contrato en LALIGA EA Sports a final de temporada: así está la situación de los 20 equipos

Nico Serrano explica el cabreo del Villarreal con el Athletic por su fichaje

Serrano recuerda aquella etapa con satisfacción, pues considera que le sirvió para ser el jugador que es en la actualidad: "Tenía solo 12 años, era muy pequeño. De hecho, a Jon García y a Iñaki Rupérez también les dijeron lo de ir a Villarreal y no les dejaron sus padres. Creo que fue un acierto porque maduré mucho allí y lo pasé muy bien en Villarreal".

Eso sí, su fichaje provocó un terremoto. El extremo acabaría recalando en la disciplina bilbaína en su etapa juvenil, una operación que generó un enfado importante en el Villarreal. Tanto fue así que los clubes dejaron de hacer las tradicionales comidas previas al encuentro. Nico Serrano lo explica en la citada entrevista: "Sí, dejaron de hacer las comidas entre clubes, pero hice las cosas bien para salir de allí y al final es fútbol y tuve la oportunidad que venir aquí".