Asís Martín Bilbao, 10 ABR 2026 - 07:51h.

Los dos equipos necesitan los puntos este domingo en Bilbao aunque por motivos muy diferentes

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Atractivo el duelo de pizarras que van a confrontar este domingo en San Mamés, en la llamada jornada Retro, los dos últimos inquilinos del banquillo del Athletic Club. Es decir, Marcelino García Toral, que regresa a Bilbao de la mano de un Villarreal CF que quiere entrar en la UEFA Champions League por segundo año consecutivo y un Ernesto Valverde que está a ocho partidos tan solo de terminar su décima temporada en el conjunto vizcaíno en su tercera y última etapa en ese lugar.

En el apartado deportivo cada cual tiene sus propias urgencias. En el caso del Athletic, los leones deben tratar de cerrar la preocupación por los conjuntos que vienen por detrás aferrándose al empuje de San Mamés, donde viene sacando mayoritariamente sus puntos, ya que fuera de casa baja muchísimo sus prestaciones, como se ha visto en Girona o en Getafe en las dos últimas salidas.

Por su lado, el Submarino amarillo quiere mantener la tercera plaza de la clasificación, en la que tan solo tiene un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y eso pasa por mejorar sus resultados lejos de El Madrigal. Un equipo castellonense que vive con una mala dinámica fuera de casa en la segunda vuelta, donde no ha ganado en ninguna de sus seis salidas, con dos empates y cuatro derrotas hasta ahora.

La posible alineación de Ernesto Valverde este domingo en el Athletic Club...

Tras volver ya en Getafe los esperados Nico Williams, Maroan Sannadi, Yeray Álvarez y Unai Egiluz, ahora Ernesto Valverde recupera para el partido ante los castellonenses al central Aitor Paredes pero cuenta esta vez con las bajas de Andoni Gorosabel y Beñat Prados, que ya está muy cerca de volver con el equipo vasco.

El once titular del domingo en San Mamés podría estar formado por Unai Simón bajo los palos; con Jesús Areso en el lateral derecho, Dani Vivian y Aymeric Laporte como centrales, con Yuri Berchiche en el lateral izquierdo; en el centro del campo harían pareja Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar; por delante, una triple media punta con Iñaki Williams en la banda derecha, Oihan Sancet en el centro y Nico Williams o Alex Berenguer escorado en la izquierda; quedando la punta de ataque para el donostiarra Gorka Guruzeta.

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El Athletic tiene apercibidos a Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, mientras que el Villarreal a Comesaña y Sergi Cardona

Los once titulares que puede alinear Marcelino en el Villarreal CF en la visita a San Mamés...

El 'Submarino Amarillo' llega este domingo a Bilbao en la tercera plaza pero flojeando lejos de casa (solo ha ganado en uno de sus últimos siete desplazamientos) y con las bajas de Juan Foyth, Logan Costa y Pau Cabanes.

Visto así, el once titular de Marcelino podría estar formado por Luiz Junior en la portería; con el charrúa Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; con Comesaña y Pape Gueye en la sala de máquinas, las alas para Pépé y Alberto Moleiro, quedando la dupla ofensiva en manos de Gerard Moreno y el georgiano Georges Mikautadze.