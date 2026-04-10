Paulino revela su conversación con David Costas sobre Fede Viñas y el Villarreal: "Hasta los 20 goles"

Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 09:00h.

El delantero está brillando en el equipo azul

El intento de Luis García Plaza con Vlachodimos que no bastó por la entrada de Fede Viñas: "Vete"

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OviedoPaulino de la Fuente continúa recuperándose de una grave lesión que le ha apartado de los terrenos de juego. En el Real Zaragoza no ha tenido tiempo para demostrar su valía, un sello que sí dejó en Oviedo. El extremo quedó muy marcado por el club azul, siendo partícipe del histórico ascenso a LALIGA EA Sports. Allí, el futbolista santanderino alucinó con Fede Viñas.

En una entrevista concedida a La Nueva España, el exoviedista reconoce que sigue muy de cerca la actualidad del equipo que dirige Guillermo Almada. Tanto es así que incluso queda con integrantes de ese vestuario o mantiene conversaciones con ellos.

Es el caso de David Costas, activo azul con el que Paulino de la Fuente guarda buena relación. El santanderino revela una de sus charlas con el defensa central del Real Oviedo con Fede Viñas como gran protagonista.

Paulino de la Fuente y su conversación con David Costas sobre Fede Viñas

Paulino de la Fuente se deshace en elogios hacia el delantero carbayón y confía en que haga carrera en Primera: "Es el mejor futbolista con el que he jugado. Llegó el primer día, recién recuperado de la lesión, casi sin moverse, y dijimos: "Hostia, pero si es el mejor". A todos mis excompañeros les deseo que triunfen en el Oviedo, pero si Fede se va un equipo más potente, me alegraría mucho".

En esa hipótesis de futuro, el santanderino confiesa que recientemente comentó con David Costas cuál sería el rendimiento del uruguayo en un equipo más potente: "Es jugador de Primera, pero de equipo importante, ¿eh? El otro día lo hablaba con David Costas: metes a Fede en el Villarreal con un 4-4-2. Se va hasta los 20 goles".

Por el momento, Fede Viñas brilla en el Carlos Tartiere. A sus goles se aferra una afición que quiere mantener vivo el sueño de la permanencia en la élite nacional con triunfos tan trabajados como el del pasado domingo ante el Sevilla.