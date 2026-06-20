Dumfries asiste, Frenkie de Jong dirige y Gakpo y Brobbey matan, las notas del Países Bajos - Suecia

Fran Fuentes 20 JUN 2026 - 21:35h.

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Países Bajos se exhibió ante Suecia, que venía de golear en su primer partido, y se coloca líder del Grupo F del Mundial. Jugadores como Denzel Dumfries, fichado por el Real Madrid, y Frenkie de Jong, cerebro del FC Barcelona, se exhibieron ante el conjunto de Isak y Gyokeres, que no pudieron hacer nada ante el festival ofensivo de la Oranje, que se impuso por cinco goles a uno. Cody Gakpo, del Liverpool, y Brobbey, del Sunderland, pusieron los goles para los dirigidos por Ronald Koeman, así como Crysencio Summerville desde el banquillo. A continuación, ponemos notas a los jugadores de ambas naciones, uno por uno.

Bart Verbruggen (8): Varias paradas importantes en la primera mitad, manteniendo la ventaja de Países Bajos en los peores momentos durante la primera mitad.

Denzel Dumfries (9): Un especialista ofensivo, sirvió varios balones desde la banda, sin llegar a línea de fondo pero poniendo en situaciones de gol a sus compañeros. Asistió a Brobbey en el segundo de Países Bajos, y a Gakpo en la segunda mitad, pero además puso varios balones más que bien pudieron acabar en asistencia. A nivel defensivo, muy pero que muy poco exigido. Puntualmente tuvo que perseguir a Isak en alguna caída a banda del delantero, pero poco más.

Jan Paul van Hecke (7): inexpugnable al corte, bien por arriba y siempre atento en los balones sueltos en campo propio. Defendiendo muy hacia delante y ganando varios duelos a Isak y a Gyokeres. Eso sí, Elanga le cogió la espalda en una acción peligrosa al espacio y volvió a meter en el partido a Suecia.

Virgil van Dijk (6): Se le vio muy irascible. Bien por arriba, despejando varias acciones de peligro, y robando en zonas adelantadas por lectura y posicionamiento táctico.

Micky van de Ven (5): Poco exigido en la primera mitad; en la segunda, Elanga le hizo un roto en varias ocasiones.

Ryan Gravenberch (6): En ataque tuvo alguna jugada que supo conducir, pero tuvo bastante menos presencia que en otros partidos. En defensa su espalda fue un foco constante para que Suecia atacara. Tanto es así que en un par de ocasiones tuvo que tapar Dumfries en esa zona, llegando desde el lateral.

Frenkie de Jong (8): Jugando por delante de la defensa como pivote único, lo que perjudicó al equipo, ya que Suecia encontró vías para progresar a sus lados. Pese a todo, llegó a tapar varias y dejó barios robos presionando en campo rival. Con balón, saliendo rápido, distribuyendo con inteligencia y preciso en los cambios de juego.

Tijjani Reijnders (5): Jugando muy suelto en zona de mediapuntas, pero muy perdido porque el balón fue casi constantemente hacia los extremos y mucho menos juego interior.

Donyell Malen (6): El menos acertado del trío atacante. Tuvo alguna jugada de peligro buscando a Lindelöf, pero no logró sacar nada potable. Le ha faltado dinamismo y, quizás, algo de ruptura al espacio. Sustituido al descanso.

Cody Gakpo (10): Participativo y ofreciéndose constantemente. Asistió a Brobbey en los primeros minutos y apareció poquito más en la primera mitad, pero hizo diabluras en la segunda mitad con dos goles.

Brian Brobbey (9): Doblete en apenas 17 minutos, lección de delantero centro y se gana seguir como titular de cara al resto del campeonato.

También jugaron: Crysencio Summerville (8): Su entrada supuso un nuevo foco de peligro en Países Bajos, un gol y una asistencia; Guus Til (4); Teun Koopmeiners (5): Apareció por todo el ancho del campo para dar continuidad a las jugadas; Memphis (6): Una asistencia en el par de balones que tocó; Noa Lang (-).

Las notas de Suecia frente a Países Bajos, uno por uno

Kristoffer Nordfeldt (0): Ni la olió en ninguno de los goles, aunque todavía dejó alguna parada más que evitó una goleada mayor.

Gustaf Lagerbielke (2): Gakpo le hizo un roto cada vez que recibió el balón en su zona. Muy expuesto y poco ayudado por los carrileros.

Isak Hien (1): Desubicado, no supo por dónde le vinieron los goles.

Victor Lindelöf (2): Tanto Malen como Dumfries le hicieron un roto constantemente, insistiendo una y otra vez por el perfil izquierdo (el diestro de Países Bajos) y causando peligro por esa zona.

Jesper Karlström (5): Bien cuando tuvo el balón en los pies, pero completamente desbordado por las ofensivas neerlandesas.

Alexander Bernhardsson (0): Ni presencia ofensiva, ni defensiva.

Benjamin Nygren (0): Perdió completamente la batalla del centro del campo. Inexistente en defensa y cero profundidad cuando tuvo que jugar el balón.

Yasin Ayari (6): De menos a más. Empezó con poca presencia, pero a medida que fue ganando peso en el partido Suecia mejoró, acabando muy bien la primera mitad, mandando y con un tiro peligroso.

Gabriel Gudmundsson (3): Muy superado por su banda, Dumfries le comió la posición en todo momento.

Viktor Gyökeres (5): Presencia por todo el frente de ataque. Tuvo varios tiros que el portero rival repelió.

Alexander Isak (6): Mejoró a Suecia cuando empezó a bajar a recibir, especialmente en sus caídas a banda para emparejarse con Dumfries, pero eso le restó presencia en el área.

También jugaron: Anthony Elanga (8): Dejó los acercamientos más peligrosos y un gol para Suecia. Él solo generó más fútbol ofensivo que todos sus compañeros juntos; Besfort Zeneli (5): Entró con el resultado muy en contra y, aunque ayudó a defender, no cambió el partid; Lucas Bergvall (5): Todavía intentó lanzar a Suecia a la contra en alguna ocasión, pero corrió más tras la pelota que con ella; Taha Abdi Ali (-); Elliot Stroud (-).