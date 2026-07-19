Juan Iglesias, Sangante, Guridi y José Ignacio Navarro, en sala de prensa

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 15:27h.

Así sale el Sevilla ante el KS Cracovia

El Sevilla acelera por Julio Díaz y eleva la incógnita en banda izquierda

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El Sevilla FC ya tiene su segundo once titular de la pretemporada 26/27, en el que Luis García Plaza ha introducido algunos cambios con respecto al equipo que venció al Juventud de Torremolinos. El técnico dará entrada de inicio ante el KS Cracovia a Odysseas Vlachodimos en la portería y a Juan Iglesias en el lateral derecho, por lo que jugarán de inicio los cuatro futbolistas que ha incorporado el club hispalense en este mercado de fichajes.

El meta griego ya participó como suplente en el encuentro disputado en la ciudad deportiva ante el conjunto de Torremolinos pocos días después de confirmarse su segunda temporada a préstamo en la capital de Andalucía. También terminó el choque tras arrancar desde el banquillo el ex del Getafe, que terminó el encuentro como capitán en su debut con la camiseta sevillista al ser uno de los jugadores con más veteranía de los que coincidió sobre el terreno de juego.

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La cantera también tendrá protagonismo en el Sevilla en el choque de este domingo en Cracovia, arrancando con la presencia en el once titular de Miguel Sierra y Manuel Ángel tras dejar buenas sensaciones en el primer amistoso de esta pretemporada. El resto de los futbolistas de la cantera sevillista que han viajado a Polonia tendrán que esperar su turno desde el banquillo dentro de un partido en el que, como suele ser habitual, Luis García Plaza dará oportunidades a todos los disponibles.

Alineación confirmada del Sevilla ante el KS Cracovia

XI del Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Jon Guridi, Miguel Sierra, Peque, Manuel Ángel; Isaac Romero.

Banquillo del Sevilla: Alberto Fernández, Rafa Romero, José Ángel Carmona, Adrià Pedrosa, Iker Muñoz, Mario Díaz, Joaquín Oso, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Chidera Ejuke, Jesuly, Ibra Sow.