Racing, Rayo Vallecano y Panathinaikos preguntan por Iván Martín

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 13:50h.

El centrocampista podría salir del Girona este verano y además de las citadas cuenta con dos propuestas de Turquía

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Iván Martín podría salir del Girona antes del cierre de mercado. El centrocampista es uno de los principales activos del conjunto gironí y según ha podido saber ElDesmarque maneja varias opciones para continuar en Primera División. Clubes como Racing de Santander y Rayo Vallecano han preguntado por las condiciones de una posible salida, opciones que han sido bien valoradas por el propio jugador. Pero no son las únicas. El futbolista vasco también tiene sobre la mesa dos propuestas de Turquía y una del Panathinaikos, por lo que aguardará durante estas semanas para tomar la mejor decisión para su carrera.

Iván Martín ha sido una de las grandes apuestas de Míchel durante los últimos años. Con contrato hasta 2028, el centrocampista ha sido el sexto de LaLiga con mayor precisión en pases largos (70,67%) y el octavo con mayor ratio de duelos ofensivos ganados. Todo un estandarte del Girona, entrando entre los quince futbolistas que más veces han vestido la camiseta albiroja, siendo el mediocampista más utilizado por el entrenador durante la pasada campaña.

Iván Martín tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y el Villarreal guarda un 30% de los derechos de una futura venta, aunque el descenso de categoría apunta a que su salida podría darse por una cantidad mucho más baja de la estipulada. La desvinculación del centrocampista haría perder al Girona a uno de sus máximos puntales. El deseo del futbolista pasa por continuar en España, con un proyecto que le prometa ser importante en Primera División, aunque cuenta con propuestas de suficiente nivel y alternativas para seguir compitiendo en un club de élite continental.

Una muestra más de la fuga de talentos que ha sufrido el Girona tras el descenso. Míchel al Ajax de Ámsterdam, Jhon Solís al Birmingham, Ladislav Krejci al Wolverhampton, Daley Blind al Ajax, Joel Roca al Olympiacos, Thomas Lemra regresó de cesión, al igual que Hugo Rincón, Echeverri o Ter Stegen, Axel Witsel quedó libre... y el próximo en hacerlo podría ser Iván Martín.