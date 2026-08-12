Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 10:26h.

El delantero escocés se encuetra resolviendo asuntos burocráticos

La última y clara petición de García Plaza en el mercado de fichajes

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El Sevilla FC ya tiene la mirada puesta en el horizonte de la primera jornada de LALIGA EA SPORTS. El sábado reabre sus puertas el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para acoger el partido ante el Rayo Vallecano, y Luis García Plaza ha cambiado la dinámica del grupo para regresar al coliseo nervionense, donde ha entrenado este miércoles y volverá a hacerlo el viernes, en la víspera del debut liguero.

La principal noticia ha sido una ausencia, y es que Robbie Ure aún no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros en el día en el que podría haber catado por vez primera el césped del estadio. El delantero escocés se encuentra resolviendo unos asuntos burocráticos que le han impedido ejercitarse, al menos en los minutos abiertos a los medios de comunicación.

Así las cosas, Luis García Plaza ha podido trabajar con el grueso del grupo que tiene a su disposición, siendo el primer día en Nervión como sevillistas de hombres como Jon Guridi, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Julio Díaz o Fran González. Precisamente, los dos últimos serán presentados oficialmente este jueves a partir de las 13.00 horas en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo, donde se podrá escuchar de nuevo al director deportivo José Ignacio Navarro.

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Ejuke, en el grupo

Una de las novedades de la sesión ha sido la presencia de Chidera Ejuke, que no viajó a Países Bajos para intentar resolver su futuro pero aún sigue perteneciendo a la disciplina sevillista. Al nigeriano se le ha podido ver incluso en animada charla con García Plaza.

Por su parte, Rubén Vargas e Iker Muñoz han hecho trabajo en bicicleta estática en los minutos abiertos a la prensa, mientras que Marcao y Alfon han sido las únicas bajas por lesión. Se esperaba que el manchego fuera reincorporándose al grupo de forma parcial esta semana, pero aún no ha podido hacerlo.

El Sevilla volverá a los entrenamientos este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y ya el viernes volverá a ejercitarse en el estadio. Después, tomará la palabra Luis García Plaza por primera vez en la temporada.