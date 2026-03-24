Pepe Jiménez Basilio García Sevilla, 24 MAR 2026 - 18:32h.

Luis García Plaza ha firmado con el Sevilla hasta 2027

La idea de García Plaza que 'choca' con Almeyda: "En Primera, uno contra uno, ganas tres duelos, al cuarto..."

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Luis García Plaza ya está en Sevilla. El que fuese entrenador del Alavés ha llegado este martes a la capital hispalense a mediodía para conocer las que serán sus nuevas instalaciones de trabajo, reunirse con Antonio Cordón y certificar su nuevo contrato con la entidad blanquirroja, firmando hasta final de temporada y una más, tal y como ha hecho oficial el club.

Con una sonrisa de oreja a oreja, con la seguridad de que podrá cumplir su cometido y con la ilusión que ha transmitido desde que su nombre se coló como una de las opciones para sustituir a Matías Almeyda, que en la mañana de este martes se ha despedido de la plantilla y, por segunda vez en su vida, de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Luis García Plaza posaba ante los medios de comunicación tras confirmarse su fichaje sin demasiadas palabras, pero con la pose de un niño con zapatos nuevos, a media tarde de este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, al que se ha desplazado por carretera desde Altea, en Alicante, la localidad en la que reside cuando no está entrenando. Tras cerrar los últimos detalles de su contrato, ha posado para los medios que le esperaban junto a la puerta 4 del coliseo nervionense. "Muy contento, con muchas ganas de empezar", dijo emplazado a la prensa a hablar este miércoles en su presentación, haciéndose posteriormente una foto con un aficionado.

El timing de su fichaje

Tras una larga jornada del lunes, en la que se avanzó con él por la mañana y se tocó a otras posibilidades durante la tarde, todo quedó prácticamente encarrilado poco antes de la noche, momento en el que tanto Del Nido Carrasco como Antonio Cordón, tras escuchar las peticiones y sensaciones de todos los candidatos, se decidieron por el ex del Deportivo Alavés.

Luis García Plaza nunca puso impedimentos en lo económico, aunque sí quería asegurarse alguna opción de poder ser el líder del Sevilla la próxima temporada si su trabajo tenía recompensa de aquí a final de curso, considerando lo de Nervión una oportunidad irrechazable en estos momentos de su carrera.

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Será este miércoles por la mañana, después de que Javi Martínez dirigiese la sesión del martes, cuando García Plaza conozca a gran parte de sus jugadores y, posteriormente, pase por sala de prensa para explicar sus sensaciones en este tramo final de la temporada en el acto de presentación.

García Plaza ya está en Sevilla. Matías Almeyda ya es pasado y en la entidad de Nervión esperan que la apuesta por el ex de Alavés, Getafe o Mallorca, entre otros, sea la decisión acertada para seguir una temporada más en la élite.