Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 18:13h.

Las redes reaccionan al clausulazo del Real Madrid por el fichaje de Sergio Martínez y dejar el Racing

Jugará la Europa League la próxima temporada

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El Racing de Santander aún sigue inmerso en diversas tareas de mercado en esta recta final. El año de su vuelta a LALIGA EA SPORTS, el club cántabro está teniendo que lidiar con varios gigantes por algunos de sus hombres de mayor nivel. Uno de ellos es Gustavo Puerta. El colombiano estaría muy cerca de abandonar El Sardinero.

Según informa As, uno de los grandes activos del Racing estaría a un paso de salir del club. Gustavo Puerta apunta a firmar por el grupo propiedad de Evangelos Marinakis, al que pertenecen equipos como el Nottingham Forest o el Olympiacos. Precisamente el conjunto heleno que dirige José Luis Mendilibar apunta a ser su nuevo destino.

Gustavo Puerta jugará la próxima temporada la Europa League y dejará una buena suma de dinero en las arcas del Racing. Y es que para firmarlo, Marinakis ha tenido que abonar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros que tenía el delantero. Cabe recordar que el Bayern Leverkusen cuenta con el 50% de los derechos del jugador.

Sergio Martínez, de Laredo a Valdebebas

Sergio Martínez afronta a sus 19 años el mayor salto de su todavía corta carrera con su incorporación al Real Madrid, un movimiento que culmina una trayectoria de crecimiento acelerado en apenas un año, en el que ha pasado de las categorías inferiores del Racing de Santander hasta debutar y marcar en Primera División con el conjunto cántabro.

El centrocampista llegó al Racing en categoría alevín y fue completando etapas en la cantera hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección de la entidad, una progresión que le permitió dar el salto al Rayo Cantabria y, posteriormente, empezar a entrar en la dinámica del primer equipo la pasada campaña para convertirse en una de las apuestas de futuro de la cantera racinguista.