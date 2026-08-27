Pepe Jiménez Sevilla, 27 AGO 2026 - 20:09h.

El capitán del Betis, con "ilusión y exigencia" por este nuevo desafío en Champions League

La anécdota de Ramón Alarcón tras el sorteo: "A ver si te enteras antes para sacar el vuelo"

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Exigencia e ilusión. Esas han sido las palabras más repetidas por Marc Bartra, capitán verdiblanco, en su interevención en Movistar Liga de Campeones tras el sorteo de la Champions League celebrado este jueves. El zaguero, que detuvo su entrenamiento personal para conocer a sus rivales, lo tiene claro: "Puede ser un año histórico".

"He visto el sorteo entrenando en el gimnasio, muy contento de que el Betis esté en Champions. Es un honor", comenzaba contando el central antes de hacer especial parada en su vuelta a Dortmund. "Se me pone la piel de gallina. Es volver a una parte importante de mi vida, mi última vez en la Champions fue con ellos. Volver no solo a la ciudad, sino a algo que forma parte de mi, de quien soy. Me reencuentro también con excompañeros como Cesc Fábregas o Touré. Con muchas ganas de volver a jugar en Champions".

Centrándose en el Betis, Bartra comentaba que "llevábamos mucho tiempo con la palabra Champions en el vestuario. Tenemos un grupo muy ambicioso, sabíamos que podíamos llegar, ahora tenemos rivales con muchísima experiencia y en el vestuario se mezcla la ilusión con la ambición. No le tenemos miedo, sino mucha ambición e ilusión".

"Una de las cosas que he remarcado es que debemos ser regulares, podemos tener un bache, puedes tener un día malo, pero que el grupo debe ser una familia, que esa unión haga estar con fuerzas más allá del resultado, sabiendo que el grupo está por encima de todo, competir al máximo. Tenemos un equipo competitivo, podemos plantar cara", insistía el capitán bético antes de cerrar su aparición televisiva con un ilusionante mensaje: "Exigencia e ilusión, tanto a nivel de afición y vestuario. Como capitán y con experiencia, es un año que hay que cogerlo con muchas ganas, pero con los pies en el suelo. Puede ser un año que no olvidemos jamás. En LALIGA debemos seguir compitiendo para estar arriba".