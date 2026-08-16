Alineaciones confirmadas del Espanyol y Levante en la jornada 1 de LALIGA

Celia Pérez 16 AGO 2026 - 18:02h.

Los elegidos por Manolo González y Luís Castro

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El RCDE Stadium se viste de gala este domingo para dar el pistoletazo de salida a la temporada del Espanyol. El cuadro perico recibe la visita del Levante en un partido de estreno para dos equipos que llegan con la aspiración de comenzar con buen pie esta campaña. Los blanquiazules se presentan con un proyecto en continuidad, con el técnico Manolo González al frente y con cinco caras nuevas, mientras que los granotas arrancan de nuevo con Luís Castro en su banquillo y con la permanencia de nuevo como gran objetivo.

El once del Espanyol

Para la cita, el técnico perico, con las bajas de Kike García, con rotura del ligamento del bíceps femoral derecho, y de Javi Puado, con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ha optado por un once en el que la referencia ofensiva será Roberto Fernández, acompañado por Javi Hernández, Calatrava y Dolan.

El centro del campo es para Urko González y Edu Expósito, mientras que la defensa la componen Omar El Hilali, Unai Núñez, Riedel e Hinojo. La portería para Dmitrovic.

XI de Manolo González: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Riedel, Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Calatrava, Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

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El once del Levante

Por su parte, Luís Castro llega con la única baja de Roger Brugué, que arrastra una sanción de la pasada temporada tras la expulsión en la penúltima jornada. En portería estará Ryan, mientras que en las bandas lo harán Nacho Pérez y Manu Sánchez y en el eje de la zaga Mandi y De la Fuente. En la medular, Rey, Olasagasti y Carlos Álvarez. Arriba, Víctor García, Cortés y Romero serán los encargados de llevar el peligro al área perica.

XI de Luís Castro: Ryan; Nacho Pérez, Mandi, De la Fuente, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Víctor García, Cortés y Romero.