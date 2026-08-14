Qué jugadores no podrán jugar la jornada 1 de LALIGA por sanción

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 10:24h.

Todos los jugadores sancionados que no podrán disputar la primera fecha de LALIGA EA Sports

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La primera jornada de LALIGA EA Sports ya está a la vuelta de la esquina y los equipos ultiman su preparación para el estreno. Varios jugadores tendrán que esperar para debutar con sus respectivos equipos debido a sanciones que arrastran de la pasada temporada. El caso más relevante es el de Isi Palazón, que arrastraba una sanción disciplinaria de la campaña anterior, pero que finalmente sí podrá jugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya suspendido cautelarmente su sanción. El capitán del Rayo Vallecano estará disponible para el estreno ante el Sevilla y también para la segunda jornada frente al Alavés.

Isi Palazón, disponible tras la decisión del TSJM

El TSJM ha acordado suspender cautelarmente la sanción de siete partidos impuesta por el Comité de Disciplina de la RFEF al futbolista del Rayo. El castigo se originó tras el encuentro ante la Real Sociedad y posteriormente fue confirmado por el Comité de Apelación. Isi tenía pendientes dos encuentros de esa sanción para la temporada 2026-27, pero la decisión judicial permite a Beñat San José contar con él mientras continúa el procedimiento. La resolución definitiva todavía está pendiente, aunque, por ahora, el capitán podrá comenzar la competición con normalidad.

Los tres sancionados que se perderán la primera jornada de LALIGA EA Sports

Tendrán que cumplir sus respectivos castigos Nicolás Valentini, Roger Brugué y Aarón Ochoa.

El defensa del Alavés, Nicolás Valentini, no podrá participar en el debut contra el Getafe después de haber visto una tarjeta roja directa en la última jornada de la pasada temporada en Italia con el Hellas Verona. En el Levante, Roger Brugué afrontará el segundo y último partido de la sanción que arrastra por expulsión y, por tanto, no estará disponible para el encuentro ante el Espanyol. Finalmente, en el Málaga, Aarón Ochoa se perderá un partido por la doble amarilla que recibió en la vuelta de la final del playoff de ascenso ante el Almería y no podrá participar en el estreno del conjunto andaluz ante el Atlético de Madrid.