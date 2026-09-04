Alineaciones confirmadas de Betis y Real Madrid en la jornada 4 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 19:43h.

Dani Ceballos, Lo Celso y Ez Abde son las grandes ausencias del partido

Pellegrini se la devuelve a Mourinho: “Ahora tiene más raciocinio lo que dice”

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El Real Betis Balompié y el Real Madrid disputan este viernes, a partir de las 21:00 horas, uno de los duelos más trepidantes de la jornada 4 en LALIGA EA SPORTS. Los pupilos de José Mourinho, quien pidió disculpas al 'Ingeniero' después de sus roces en el pasado, llegan a La Cartuja con el propósito de mantener su pleno de victorias y meterle presión al FC Barcelona, aunque para ello deberán ganarle a uno de los equipos más fuertes del campeonato como local. Un partido condicionado por las bajas, especialmente para Manuel Pellegrini, que no podrá contar con Gio Lo Celso, Dani Ceballos ni Ez Abde por diversos motivos. Los verdiblancos tratarán de enmendar la goleada sufrida contra el Levante (5-2), mientras que el conjunto blanco aterriza en Sevilla después de culminar una semana fantástica, goleando al Málaga y al Real Sociedad.

Una prueba de nivel antes del estreno en Champions

El Real Betis regresa a La Cartuja para un choque de nivel en el que debe recomponer ánimos y desajustes tras el serio varapalo y baño de realidad sufrido ante el Levante, aunque con seis puntos sumados de los nueve disputados y en vísperas de debutar en Liga de Campeones ante el Lille francés.

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El Betis es más fiable con la intensidad que da un rival como los de Mourinho e intentará apurar sus opciones ante un equipo que, aunque en los compases iniciales de la etapa del portugués, le exigirá al cien por cien para tener opciones de puntuar y también de resarcirse del duelo ante el Levante, en el que estuvieron "bastante mal".

No estará el recién llegado Dani Ceballos, quien ha regresado al Betis después de nueve años de su marcha al Real Madrid y que aún no suma suficientes entrenamientos tras "mucho tiempo sin jugar", según informó Pellegrini en la rueda de prensa previa. Su ausencia se suma a las bajas del argentino Gio Lo Celso y el marroquí Ez Abde, con un proceso febril, además de las ya conocidas de Diego Conde y Aitor Ruibal.

El Real Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Fornals y Cucho Hernández.

El Real Madrid busca mantener el pleno

Los últimos resultados del conjunto blanco ponen de relieve la gestión de plantilla de Jose Mourinho y su encaje de piezas en este tramo inicial. Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé vuelan en el primer tramo de la temporada; el tridente al que se agarra el Real Madrid para volver a la lucha por los títulos que se le han escapado los dos últimos años.

De los diez goles que ha marcado el Real Madrid en los tres primeros partidos de año, Bellingham, ‘Vini’ y Mbappé han tenido incidencia directa en nueve. Es más, el otro, el de Carlos Espí ante el Espanyol para asegurar la victoria en el minuto 90 vino precedido de un rechace a un intento de remate de Mbappé.

Poderío ofensivo que alineará de nuevo Mourinho en un once titular en el que apunta a volver a sus jugadores de mayor confianza hasta el momento, los que alineó en los dos primeros encuentros, aunque con la variante de Marc Cucurella en el lateral izquierdo en detrimento de Álvaro Carreras.

El Real Madrid sale con Courtois; Dumfries, Konaté, Hujsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Mbappé.

En el banquillo estarán Lunin, Javi Navarro, Trent, Carreras, Espí, Bernardo Silva, Brahim, Rudiger, Diomande, Cestero, Mario Rivas y Sergio Martínez.